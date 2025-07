タリーズが、“Come on!Summer Come on!LEMON”をテーマにした2025年サマーシーズンメニューを展開。

期間中、瀬戸内レモンを使用した季節限定ドリンクやスイーツが豊富にラインナップされます☆

タリーズコーヒー「FUN FAN JAPAN!」プロジェクト「ome on!Summer Come on!LEMON」

提供開始日:2025年7月9日(水)

提供店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーが、瀬戸内レモンを使用した季節限定メニューを発売。

タリーズコーヒーの2025年サマーシーズンは、“Come on!Summer Come on!LEMON”がテーマです。

期間中、タリーズの爽やかなメニューとともに暑い夏を楽しもう!という思いを込め、瀬戸内レモンを使用した清々しいフローズンドリンク・スイーツが用意されます。

メニューは、タリーズが掲げる「FUN FAN JAPAN!」プロジェクトメニューであり、素材の魅力が存分に楽める内容になっています。

さらに、真夏の果実“マンゴー”を楽しむ、とろりとした食感のフローズンドリンク「ごろっとマンゴープリンシェイク」も同時ラインナップ☆

※「FUN FAN JAPAN!」プロジェクトとは:「日本国内のすばらしい素材を通し、ゲストへ新たな価値体験を届けたい」という思いのもと、タリーズでスタートしたプロジェクトです

&TEA 瀬戸内レモンのはちみつリモンチェッロ フローズンティー

価格:695円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

瀬戸内レモンを使用した、すっきりとした飲み心地のフローズンと、華やかな香りのアールグレイティーを合わせた夏にぴったりの「&TEA 瀬戸内レモンのはちみつリモンチェッロ フローズンティー」

イタリア発祥のリキュールである「リモンチェッロ」をイメージし、レモンの清々しく爽やかな風味と、レモンピールのほのかな苦みが感じられるフローズンは、暑さを吹き飛ばし、気分をリフレッシュさせてくれます。

はちみつを合わせることで、レモンのキュッとした酸味にやさしい甘みが溶け合う、バランスの良い味わいに仕上げられているのが特徴です。

太陽きらめく夏のカフェタイムが、すっきりとしたテイストのドリンクとともに楽しめます。

※アルコールは含まれません

おすすめトッピング:T’s ハニー&ミルク

価格:

・トッピング 165円(税込)

・シングル 300円(税込)

・ダブル 380円(税込)

「&TEA 瀬戸内レモンのはちみつリモンチェッロ フローズンティー」のおすすめトッピングは「T’s ハニー&ミルク」

はちみつを練りこんだミルクテイストのアイスです。

ドリンクにトッピングして、はちみつレモン風味で楽しむことができます。

Come on!LEMON体験

開催期間:2025年7月9日(水)〜7月22日(火)

「&TEA 瀬戸内レモンのはちみつリモンチェッロ フローズンティー」を購入することで、景品が当たるキャンペーン「Come on!LEMON体験」も実施。

購入レシートに“当たり”がでたら、「マドレーヌ 瀬戸内レモン&ハニー」がその場で1個プレゼントされます。

さらにレシートから応募でWチャンス

開催期間:2025年7月9日(水)〜7月末日

「&TEA 瀬戸内レモンのはちみつリモンチェッロ フローズンティー」の購入レシートから応募できるWチャンスも実施。

購入レシートをの2次元コードを読み取り、応募すると抽選で50名に「マドレーヌ 瀬戸内レモン&ハニーと人気焼菓子詰合せ」が当たります。

瀬戸内レモン&ブルーポピーシードケーキ

価格:単品 535円(税込)/セット 875円(税込)

瀬戸内レモンの香りが広がるしっとりとした生地に、ポピーシードのプチプチとした食感がアクセントになった「瀬戸内レモン&ブルーポピーシードケーキ」

レモンカラーのチョコのほどよい甘みに、トッピングしたレモンピールで爽やかさをプラスしています。

八天堂×タリーズ プラントベース 冷やし瀬戸内レモンくりーむパン

価格:400円(税込)

“八天堂×タリーズ”第3弾となるくりーむパン「八天堂×タリーズ プラントベース 冷やし瀬戸内レモンくりーむパン」もラインナップ。

瀬戸内レモンを使用したレモンフィリングと豆乳クリームを、ふんわりしっとり柔らかな生地の中に2層仕立てで入れています。

夏にぴったりな味わいを、ひんやりとお楽しみいただけるスイーツパンです。

※タリーズのプラントベースは、植物由来の食材にこだわり、主要原材料には動物性食材を使用していませんが、添加物に動物由来の材料を使用している場合があります。そのため、完全な菜食主義を目指す方向けの商品ではありませんが、健康面や環境面の影響を考えて食事を選択するなど多様化する食生活ニーズに対応しています

ごろっとマンゴープリンシェイク

価格:695円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

同日より、真夏の果実“マンゴー”を楽しむ、とろりとした食感のフローズンドリンク「ごろっとマンゴープリンシェイク」も登場。

マンゴーの濃厚な甘さが際立つ、ひんやりトロピカルな一杯です。

なめらかでミルキーな飲み心地のフローズンに、ごろっとした存在感のあるマンゴー果肉をトッピングし、ドリンク全体でマンゴーの味わいを存分に堪能できます。

夏らしさ全開のフレーバーを、デザート感覚で楽しめるドリンクです。

瀬戸内レモンを使った爽快感あふれるドリンクやスイーツサマーシーズン限定で登場。

タリーズコーヒー「FUN FAN JAPAN!」プロジェクト「ome on!Summer Come on!LEMON」メニューは、2025年7月9日より販売開始です☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

