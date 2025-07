【レーゲンスブルク 闇龍と光の海岸Ver.】 2026年7月 発売予定 価格:23,980円

アルターは、フィギュア「レーゲンスブルク 闇龍と光の海岸Ver.」を2026年7月に発売する。価格は23,980円。「あみあみ」限定で予約を受け付けている。

本製品は、スマホゲーム『アズールレーン』より、鉄血所属の軽巡洋艦「レーゲンスブルク」が着せ替え「闇龍と光の海岸」の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

大胆なポージングでこちらを見つめる姿を立体化しており、開放的な水着からのぞく素肌は瑞々しく、随所に施された陰影が情報量を高めている。

不敵な笑みを浮かべてこちらを見つめる表情は、強気で気高い彼女らしい仕上がりとなっており、水着のレザーのようなツヤ感、角や尻尾のメタリック塗装など、質感豊かな彩色にも注目なほか、尻尾は一部が回転可能となっている。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約160mm、全長 約170mm 素材:PVC、ABS

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。