¼Â²È¤ÏÊÆÇÀ²È¡¦¤Ú¤³¤Ñ¾¾±¢»û¡¡¥³¥áÌäÂêµß¤¦¡ÈÂçÃÀÄó¸À¡É¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼»¿À®¡Ö¸úÎ¨¤è¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¾¾±¢»ûÂçÍ¦¡Ê41¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤¬ÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·Ë¡Î§¤òÄó°Æ¤·µÄÏÀ¤¹¤ë´ë²è¡£¼Â²È¤¬ÊÆÇÀ²È¤À¤È¤¤¤¦¾¾±¢»û¤Ï¡ÖÁ´¹ñÌ±¤ªÊÆ¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ë¡¡×¤òÄó¸À¤·¤¿¡£¡ÖÄê³ÛÀ©¤ÇËè·î¤ªÊÆ¤¬ÆÏ¤¯¡È¤ªÊÆ¥µ¥Ö¥¹¥¯¡É¤òºî¤Ã¤ÆÁ´¹ñÌ±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤³¤Î¡ÈÂçÃÀÄó¸À¡É¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤Ï¡Ö»¿À®¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤Á¤ã¤¨¤ÐÊÆ¹âÆ¤¬¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÇÀ²È¤¬Ä¾ÀÜ·ÀÌó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤â¡Ö»¿À®¡×¤ÎÎ©¾ì¡£¡Ö·ë¹½ÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë¡Î§¾å¤³¤ì¤òÀÇ¶â¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇÀ²È¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¸øÌ³°÷¤Ê¤Î¤Ç¥³¥áÇÀ²È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡È¥³¥áºî¤ê¥¤¥³¡¼¥ë¹ñ¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤ÏÊä½þ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¹ñËÉ¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ê¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¡Ë¤Î¤¿¤áºÇÄã¸ÂÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÈãÈ½¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¥·¥ó¥×¥ë¡×¤È¤·¡Ö¸úÎ¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤Ï¡ÖÈ¿ÂÐ¡£¸½¾õ¡¢Á´°÷¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò¶¯À©Åª¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¤¸¡£´ØÀÇ¤ÈÊä½õ¶â¤Ã¤Æ·Á¤Ç¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±Åù¤Ê¾õ¶·¤À¤È¼çÄ¥¡£
¡¡µÄÏÀ¤Î¸å¡¢¾¾±¢»û¤Ï¡Ö²¿½½Ç¯¸å¤â¤ªÊÆ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£