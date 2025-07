ZEROBASEONEが、自身2度目となるワールドツアー<2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW]>(以下、<HERE & NOW>)の開催を発表した。 日本公演は10月29日、30日に埼玉・さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)にて行われる予定だ。 本日7月2日に公開されたツアーのティーザーポスターには、無限に広がる宇宙空間の中で青く輝く星々がまばゆく描かれおり、ZEROBASEONEがこれまでファンダム・ZEROSE(読み:ゼロズ)と共に築いてきた唯一無二の “完璧な世界”を象徴している。 今回のツアーでは、エネルギッシュな音楽とパフォーマンスを通じて、より成熟した“愛”をステージ上で表現することが予告されている。 <HERE & NOW>は、ZEROBASEONEがデビュー後に開催する2度目のワールドツアー。ツアーは10月3日〜5日のソウル公演を皮切りに、10月18日 バンコク、10月29日〜30日 埼玉、11月8日 クアラルンプール、11月15日 シンガポール、12月6日 台北、そして12月20日〜21日の香港まで、全7つの地域で計11公演が予定されている。 特に今回のワールドツアーは、“トップクラス”の呼び名にふさわしい大規模なツアーを予告しており、世界中のファンとのさらなる交流に期待が高まっている。 なお、日本公演およびチケット受付に関する詳細は後日発表される予定だ。 <2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW]>SEOULOct 3-5 KSPO DOME BANGKOKOct 18 IMPACT CHALLENGER SAITAMAOct 29-30 SAITAMA SUPER ARENA (STADIUM) KUALA LUMPURNov 8 IDEA LIVE ARENA SINGAPORENov 15 SINGAPORE INDOOR STADIUM TAIPEIDec […]

