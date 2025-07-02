¡ÖÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤á¤ë¤ëà¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Í¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¡ÖÃË¤¬´î¤Ö³Ê¹¥¡×¡Ö¤á¤ë¤ÏµÓ¤âåºÎï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤á¤ë¤ë¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¤¿¤é¡×¤ÎÀ¼
¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡à¤á¤ë¤ëá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÃý¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶õµ¤¤ò¿©¤Ù¤¿Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ ¡Ö#¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼#¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿å¿§¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥ÞÉ÷¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤á¤ë¤ë¤Î»Ñ¤¬¡£1ËçÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤³¤ó¤È¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥º¡¢2ËçÌÜ¤ÏÉ¨Î©¤Á¤Ç´é¤Ë¼ê¤òÅö¤ÆÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉþÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë ¤á¤ë¤ë¤¬¤Û¤½¤¹¤®¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Í¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¡ÖÃË¤¬´î¤Ö³Ê¹¥¡×¡Ö¤á¤ë¤ÏµÓ¤âåºÎï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤á¤ë¤ë¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¤¿¤é¡×¡ÖÈà½÷´¶¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÇú¾Ð¤·¤Æ¤ë¤á¤ë¤µ¤ó¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Û¥ó¥È²Ä°¦¤¹¤®¡ª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥£¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤
¡¡À¸¸«¤Ï2014Ç¯¤Ë¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¡¡ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢23Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥â¥¨¥«¥ì¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡×¤Ç¤ÏÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£