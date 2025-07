ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)の夏イベントが7月1日に開幕した。夜は『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』は、びしょ濡れになって踊り狂える。8月20日までの期間限定開催。『NO LIMIT! サマーダンスナイト』は、BTSをはじめとする「HYBE MUSIC GROUP」の人気アーティストの楽曲と映像によるナイト・エンターテインメント。昨年初登場し、2年目はさらにパワーアップした。

BTSのほか、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、そしてTWS、ILLITの楽曲で盛り上がる。新たなライブカメラ演出で、ゲスト自身のリアクションがステージ上の巨大モニターに投影され、会場は超熱狂の渦に。さらに、パークの人気者であるミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティ&ダニエル、ダンサーやDJが登場。そして、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークなどの特殊効果が夏の夜を彩る。また、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」と同バックドロップにも9組の楽曲が搭載される。■ゲストの声「みんなで一緒にタオルを振りながら踊ったりして、超テンションが上がる感じ昼のパレードはびしょ濡れになって楽しかったですが、夜のショーはびしょ濡れにもなるし音楽と光の迫力もすごくて驚きました。どっちも楽しかったです!」(女性2人組/愛知県在住)「ノリノリで超踊れて、とにかく楽しくなれました。夜のショーなので、とにかくキラキラしていて、昼とは全然違う感じがめっちゃいいです!」(女性2人組/大阪府在住)「想像を超えてました!どの曲もよかったし、パークのキャラクターたちも、いつもと違う感じのキレキレの踊りがすごかった!だんだん暗くなっていく夜のパークの雰囲気も、エモーショナルでめっちゃ楽しかったです。」(女性2人組/京都府在住)■『NOLIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』開催場所グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)上演時間約30分、開催回数は日によって異なる※ダンスショータイムの前に「HYBE MUSIC GROUP」のアーティストの楽曲が流れるDJタイムを開催。ダンスショータイムにはエンターテイナー、パークの仲間たちによるパフォーマンスあり。アーティスト本人の出演予定はない。■『HYBE MUSIC GROUP × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』全身を突き抜ける超スリル体験で大人気の絶叫ライドに『NOLIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』と同様の9アーティストの楽曲が代わる代わる搭載。『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』搭載楽曲一覧第1弾(7月1日〜11日) BTS「DOPE」第2弾(7月12日〜21日)LE SSERAFIM「CRAZY」第3弾(7月22日〜31日)TOMORROW X TOGETHER「Happily Ever After」第4弾(8月1日〜10日)ILLIT「I’ll Like You」第5弾(8月11日〜20日)SEVENTEEN「Super」『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』搭載楽曲一覧第1弾(7月1日〜13日)BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU(Japanese Ver.)」第2弾(7月14日〜27日)&TEAM「Go in Blind(月狼)」第3弾(7月28日〜8月8日)TWS「hey! hey!」第4弾(8月9日〜20日)ENHYPEN「Brought The Heat Back」(C)HYBE JAPAN. All Rights Reserved. (Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ ENTERTAINMENT/YX LABELS)TM & (C)2025 Universal Studios. All rights reserved.