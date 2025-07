資生堂グループの公式ECサイト「資生堂オンラインストア」のリニューアル1周年を記念し、サンリオの世界的人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーン「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」を開催!

キャンペーンでは「ハローキティ」がナビゲーターとなり、キレイを体験できる3つのコンテンツ「Beauty BOX」が用意されるほか、ここでしか手に入らないコラボ限定グッズがもらえるキャンペーンも続々登場します☆

資生堂オンラインストア サンリオ「ハローキティ」コラボレーション「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」

開催期間:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)

資生堂オンラインストア 特設サイト:https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/campaign/all/2025_enjoy_summer_beauty_campaign/?rt_pr=trs80

世界中に「なかよく」を届け続け、半世紀にわたり性別や年代を問わず幅広い層の方々に愛されている日本を代表するサンリオキャラクター「ハローキティ」

資生堂グループは、公式ECサイト「資生堂オンラインストア」のリニューアル1周年を迎えるにあたり、世界中に”カワイイ”を発信し続ける「ハローキティ」とのコラボレーションが実現しました。

今回実施されるのは、一人ひとりに寄り添い、「美」の体験を通じて”なりたい”自分を実現することを目指すキャンペーンです。

さらに、資生堂オンラインストア限定のコラボグッズがゲットできるプレゼントキャンペーンも実施。

特設サイトはハローキティをイメージする「赤」を基調に”カワイイ”世界観が楽しめます。

「Beauty BOX」コンテンツ

期間中、キレイの秘密が詰まった3つのコンテンツ「Beauty BOX」を用意し、順次公開。

「ハローキティ」がこの夏のおすすめメイクをレクチャーするコンテンツを公開するほか、資生堂グループ商品の研究・製造工程の裏側に迫る工場見学コンテンツや、LIVE配信にもチャレンジします☆

第1弾:キレイのヒントBOX

7月1日公開されている「キレイのヒントBOX」では、この夏を楽しむ”大人のサマーメイク”を紹介。

夏映えメイクのポイントである肌の”つや”、”血色”、”透明感”を、資生堂ヘアメイクアップアーティストが、20代から50代の年代別に提案・レクチャーしています。

「ハローキティ」がチークやアイライン、マスカラなど、さまざまなメイクに挑戦しているかわいい変身姿にも注目です。

「Beauty BOX」は、8月より「ハローキティ」と一緒に研究所や工場を見学できる「キレイのヒミツBOX」

9月からは「ハローキティ」が生出演する「キレイのライブBOX」が順次公開される予定です。

※詳細は特設サイトを確認ください

ハローキティとコラボした限定グッズがもらえる!プレゼントキャンペーン

開催期間:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)

購入対象商品:クレ・ド・ポー ボーテを除く、資生堂オンラインストア取り扱い商品

キャンペーン期間中、条件を満たしたお買い物で、限定コラボグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを実施。

限定コラボグッズはなくなり次第配布終了となります。

7月はオリジナルのミニトートなどがもらえるほか、

8月はドリンクウェアや収納グッズ、

9月はエコバッグなど、毎月新しいグッズが続々登場します。

※各限定コラボグッズは数量限定のため、なくなり次第終了となります

第1弾:資生堂オンラインストア×ハローキティ オリジナルミニトート

プレゼント期間:2025年7月1日(火)〜7月15日(火)

応募要項:期間中エントリー後、ベースメイクまたはポイントメイクアイテム1品以上を含む1回の購入金額7,700円(税込)以上でプレゼント

条件を達成された方が必ずもらえる「資生堂オンラインストア×ハローキティ オリジナルミニトート」

「ハローキティ」と「ハローミミィ」と一緒におでかけ気分を楽しめるグッズです。

第1弾:資生堂オンラインストア×ハローキティ オリジナルクリアファイル レッド

プレゼント期間:2025年7月1日(火)〜7月20日(日)

応募要項:期間中エントリー後、1回の購入金額3,300円(税込)以上でプレゼント

1回の購入金額が税込み3,300円以上の方が必ずもらえる「資生堂オンラインストア×ハローキティ オリジナルクリアファイル レッド」

「ハローキティ」と「タイニーチャム」を総柄でプリントした大人かわいいステーショナリーです。

抽選300名:資生堂オンラインストア×ハローキティ オリジナルぬいぐるみ

応募期間:

一次応募期間:2025年7月1日(火)〜8月6日(水)

二次応募期間:2025年8月7日(木)〜9月15日(月)

今回のキャンペーンでしか手に入らない資生堂 パーソナルビューティーパートナーのコスチュームを着用した特別デザインの「ハローキティ ぬいぐるみ」を抽選で300名にプレゼント。

期間中にキャンペーンに申込み&エントリー後、1回の購入で税込み3,300円達成ごとに1口応募でき、何口でも応募できます。

※「資生堂 パーソナルビューティーパートナー」は、一人ひとりの「美しくなりたい」という想いと肌に寄り添い、一緒に美を創るパートナーです

※第2弾以降のコラボグッズは順次公開予定です

「ハローキティ」と一緒にキレイを楽しめる体験コンテンツ。

資生堂オンラインストアのリニューアル1周年を記念して実施されている「ハローキティ」コラボレーションキャンペーン「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」の紹介でした☆

