【Descendant Fest】 7月2日 開催

NEXONとNEXON Gamesは、TPSルートシューター「The First Descendant」のリリース1周年を記念し、7月2日に特別ショーケースイベント「Descendant Fest」を開催した。

「The First Descendant」は、Unreal Engine 5を採用した高画質グラフィックスが特徴の次世代型三人称視点(TPS)協力型アクションRPGシューティングゲーム。基本プレイは無料となっている。

本イベントでは、8月7日に配信予定の「シーズン3『Breakthrough(突破)』」の詳細が開発チームより発表された。また「NieR:Automata(ニーア オートマタ)」との初となるクロスオーバー企画や、今後のコンテンツロードマップについても紹介された。

【「NieR:Automata」(ニーア オートマタ)とのコラボレーショントレーラー】

□「Descendant Fest 2025」ライブ配信アーカイブのページ

Spotifyコラボ実施決定! オリジナルサウンドトラック配信&特典配布

1周年を記念し、「The First Descendant」とSpotifyとのコラボレーションが実施される。コラボでは、本作のオリジナルサウンドトラックが、Spotifyをはじめとする各種音楽配信サービスにて提供開始される。

また7月3日のアップデート以降にログインしたプレーヤーには、特別な「Spotifyネームカード」と 2種類の新しいペイントが贈られる。ゲーム公式サイトにて開催される「Grab the Breakthrough」イベントでは、1周年記念の限定グッズやゲーム内アイテムも獲得可能となっている。

7月24日よりシーズン3「Breakthrough(突破)」の体験版がプレイ可能に

7月24日より、シーズン3の体験版がプレイ可能となる。この体験版では、新ディセンダント「ネール」が使用できるほか、「亀裂の軍団」や「ウォールクラッシャー」との戦闘、そして「アクシオン」をホバーバイクで駆け抜ける爽快な体験が用意されている。

新規・復帰プレーヤー向けブーストイベント開催決定(8月7日~)

【「Breakthrough」アップデートの公式トレーラー】

8月7日より、期間限定イベント「Descendant Boost Up」および「Descendant Boost Path」が実施される。

「Descendant Boost Up」イベントでは、序盤コンテンツをスキップし、ハードモードの「シグマセクター」からすぐにプレイを開始できる内容となっており、必要な装備や設定も提供される。

「Descendant Boost Path」は、ゲームシステムを効率的に理解し、自身のディセンダントを開発・育成していくための段階的なガイドを提供。参加障壁を下げて協力プレイを促進することを目的としたこのイベントでは、新規プレーヤーとベテランプレーヤーが、最新コンテンツを一緒に楽しめる。

2025年の月間ロードマップ&コンパニオンアプリも発表

「Descendant Fest 2025」では、2025年残りの月間ロードマップも公開され、新ダンジョンやディセンダントの追加など、多くのコンテンツが予定されていることが明かされた。ゲームの情報により簡単にアクセスできるよう、「The First Descendant Companion App」のリリースも発表された。iOSおよびAndroidに対応し、近日中にリリースされる。

本アプリでは、ディセンダントの詳細確認、研究の進行状況の追跡、完了通知の受信、アイテム情報や入手先の確認などが可能。今後のアップデートにより、アプリから直接研究を開始するなどのインタラクティブ機能も追加予定となっている。

開発陣からプレーヤーへの感謝のメッセージ

【「The First Descendant」エグゼクティブ・プロデューサーのイ・ボムジュン氏 メッセージ】

ローンチから1周年を迎えられたことを大変誇りに思っており、これまで本作を応援してくださったすべてのプレーヤーの皆様に心より感謝申し上げます。皆さまからのフィードバックは、リリース後のゲーム改善において極めて重要な役割を果たしてきました。これからも皆さまの声に耳を傾けながら、より魅力的なゲーム体験をお届けできるよう尽力してまいります。これからの旅も私たちと一緒に続けていただければ幸いです。

【「The First Descendant」について】

本ゲームでは、プレーヤーは“継承者 (Descendant)”となり、人類の存続とアルビオンやイングリス大陸を守るために、100年以上前に次元を超え、破壊的なコロッサスを持ち込んだエイリアンの侵略者バルガスと戦うことが使命となる。プレーヤーは、様々なミッションやレイドを通じて強くなりながら、壮大な物語に出会い、ついに“継承者”の秘密を知ることになる。チームワークと戦術が鍵となる戦略的な4人用ボスレイドでは、プレーヤー同士の協力が不可欠。また、ミッションやボスレイドで手に入る新たな装備や素材、アイテムは、プレーヤーのキャラクター育成に貢献する。

