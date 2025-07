今夏の移籍市場で禁断の移籍が実現する可能性がある。



『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、アーセナルは今夏の移籍市場でイングランド代表MFノニ・マドゥエケを獲得するためチェルシーに正式オファーを提出したという。



下部組織時代をクリスタル・パレスやトッテナム・ホットスパーで過ごしたマドゥエケ。2018年からオランダのPSVの下部組織に移籍すると、その後はトップチームに昇格し、2023年の冬にチェルシーへと完全移籍。加入後は期待通りの活躍を見せられなかったマドゥエケだが、23-24シーズンの中盤から終盤にかけては徐々に存在感が増し、同シーズンは公式戦34試合に出場し8ゴール3アシストを記録。昨季もプレミアリーグ32試合で7ゴール3アシストと欠かせない選手でして活躍していた。





Cole Palmer was denied a goal against Leicester...



By Noni Madueke! pic.twitter.com/MzOW1rFMjB