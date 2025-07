“マーメイド”っぽいデザインがツボ。「33club」のイルカ×海モチーフアクセは“おとぎ話”から出てきたみたい…

アクセサリーブランド 「33club(スリースリークラブ)」 が、東京・SHIBUYA109渋谷店では初となるポップアップを、7月12日(土)〜21日(月・祝)に開催します。イベントでは、イルカ×海モチーフの新作アクセサリーが並ぶほか、人気の古物雑貨屋さん「memento(メメント)」とのコラボレーション展示も予定されています。センスあふれるアクセサリーに込められたテーマコンセプトも、エモーショナルでとっても素敵!ぜひチェックしてみてくださいね。

「33club」新作アクセが“マーメイドコア”っぽくてかわいい!“everyday, everyone, enjoy lovely”をキーメッセージに、モチーフアクセサリーを展開する、スリースリークラブ。「Let's dive into the unknown world」をテーマに掲げるSHIBUYA109渋谷店でのポップアップでは、イルカモチーフをメインとしたアクセサリーがお目見えします。新作コレクション「Dive collection」は、この夏に出合うかもしれない予想外で刺激的な体験を、海の中に広がる“未知の世界”になぞらえたデザインがラインナップ。シルバーカラーのネックレスは、イルカがジャンプしているような姿が大胆にあしらわれていて、ストーリー性を感じます。リングの装飾部分には、さりげなく立体的なイルカモチーフが配されています。パールやシルバーのリングと合わせてつけると、よりおしゃれな雰囲気ですね。マルキューPOPUPは新作&雑貨店「メメント」とのコラボ展示に注目イベントでは、オフラインのみで展開する“実店舗のない古物雑貨屋さん”、メメントとのコラボレーションも予定。会場には、メメントセレクトの海モチーフアイテムが展示・販売されます。ジャンルレスにユニークなアイテムをそろえるメメントならではのラインナップに注目です。展示物は全て購入が可能。ゲットしたグッズは、会期終了後に届きますよ。“ガラケー”がモチーフのバッジがもらえるアイテムを2点購入+アンケートに回答するともらえる、「ラブリーガラケーバッジ」もキュートなので要チェック!Y2Kを彷彿させるガラケーをモチーフにしたバッジには、スリースリークラブのロゴが刻まれています。よく見るとハートのチャームが付いていて、細部までぬかりないかわいさ。バッグなどにつけるもよし、お部屋に飾るもよしですよ。数量限定で無くなり次第配布終了なので、気になる人は早めのショッピングがおすすめです◎スリースリークラブポップアップ場所:SHIBUYA109渋谷店 1F Limited POPUP BRIDGE.(東京都渋谷区道玄坂2-29-1)期間:2025年7月12日(土)〜21日(月・祝)営業時間:10:00〜21:00スリースリークラブ公式Instagram:@33club.jpメメント公式Instagram:@mementokyo参照元:株式会社変幻自在 プレスリリース