7月31日より全世界独占配信されるNetflixシリーズ『グラスハート』に登場する劇中バンドTENBLANKが、デビューアルバム『Glass Heart』のリリースに先駆け、新曲「旋律と結晶」のフルサイズを配信リリースした。 「旋律と結晶」 https://TNBLNK.lnk.to/CEJPu TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季を中心に、宮粼優、町田啓太、志尊淳らが演じる若き音楽家4人によって結成されたロックバンドだ。既にTikTokやInstagramで30秒のデモ音源が公開され話題を集めていたが、ついにフルサイズでの配信がスタートとなった。 「旋律と結晶」は、作詞をRADWIMPSの野田洋次郎、作曲を飛内将大が担当しており、アルバムにはYaffle、川上洋平(Alexandros)、清竜人ら、現在の音楽シーンを牽引するアーティストが多数参加している。 デビューアルバム『Glass Heart』のリリースは、配信が7月31日に、CDリリースが8月1日に予定されており、収録楽曲全10曲はいずれもドラマと密接にリンクした構成となっている。ジャケットはメンバー4人をコラージュしたデザインで、初回限定盤と通常盤で異なる仕様となる。初回盤には「日比谷野外音楽堂」での劇中ライブ裏側を収録したBlu-ray「Behind The FIRST LIVE」が付属する。 アルバム『Glass Heart』 【Digital Release】2025年7月31日配信開始Pre-Add/Pre-Save:https://tnblnk.lnk.to/GlassHeartDPu【CD Release】2025年8月1日発売初回限定盤(CD+Blu-ray):WPZL-32227/¥6,050(税込)※「Behind The FIRST LIVE」収録Blu-ray付属通常盤(CD):WPCL-13687/¥3,850(税込)1.MATRIX(作詞:清竜人/作曲:大濱健吾)2.旋律と結晶(作詞:野田洋次郎/作曲:飛内将大)3.約束のうた(作詞:太志/作曲:大濱健吾)4.Lucky Me(作詞:Jamil Kazmi、CJ Baran/作曲:CJ Baran、Jamil Kazmi)5.シトラス(作詞:太志、NANa/作曲:飛内将大)6.PLAY OUT LOUD(作詞:川上洋平([Alexandros])/作曲:飛内将大)7.Chasing Blurry Lines(作詞:清竜人、Jamil Kazmi/作曲:飛内将大)8.君とうたう歌 (feat. 櫻井ユキノ)(作詞・作曲:Yaffle)9.永遠前夜(作詞・作曲:野田洋次郎)10.Glass Heart(作詞・作曲:野田洋次郎)CD予約:https://TNBLNK.lnk.to/GlassHeart_CD【CD購入者特典】Amazon.co.jp:メガジャケタワーレコード:ステッカー(TOWER Ver.)HMV:ステッカー(HMV Ver.)楽天ブックス:ステッカー+オリジナル配送パックその他:ステッカー(汎用デザイン)※特典は数に限りあり、なくなり次第終了。詳細は各販売店にて確認を。 Netflixシリーズ『グラスハート』 2025年7月31日(木)よりNetflixにて全世界独占配信出演:佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳、菅田将暉、唐田えりか、郄石あかり、竹原ピストル、YOU、藤木直人原作:若木未生「グラスハート」シリーズ(幻冬舎コミックス)脚本:岡田麿里、阿久津朋子、小坂志宝監督:柿本ケンサク、後藤孝太郎制作:ROBOT/製作:NetflixNetflix作品ページ:https://www.netflix.com/グラスハート

