DOBERMAN INFINITY・林 和希が、1年半ぶりとなる新曲「Plumeria」を本日配信リリースした。 ◆林 和希 動画 自身が作詞作曲を手がけた「Plumeria」は、旅先での“ひと夏の出会い”を描いた、ミッドテンポの大人なサマーチューンだという。旅の終わりと共に特別な思い出へと変わる淡いリゾートラブは、いつまでも心に咲き続ける。そんな眩しくも切ない楽曲の世界観に仕上がったとのこと。 また、本日18時には「Plumeria」のMVが林 和希の公式YouTubeチャンネルにて公開される。今回のMVは、旅先での“ひと夏の恋”をテーマにグアムにて撮影。リゾート地ならではの、美しいロケーションを背景にしたシーンに注目してほしい。 2025年の冬に2ndアルバム『to』のリリース、そして11月にはアルバムを提げたホールツアー<林 和希 LIVE TOUR 2025 “供鼻笋粒催が控えている。 ◾️デジタルシングル「Plumeria」2025年7月2日(水)発売 配信:https://ldh.lnk.to/Plumeria ◾️2ndアルバム『to』2025年冬リリース決定 ※詳細情報は後日発表予定 ◾️<林 和希 LIVE TOUR 2025 “供鼻 [埼玉]大宮ソニックシティ 大ホール2025年11月13日(木)開場17:30 / 開演18:30 [愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール2025年11月29日(土)開場16:00 / 開演17:00 [大阪]オリックス劇場2025年12月25日(木)開場17:30 / 開演18:30 チケット料金:全席指定 \9,900(税込)詳細:https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35889/ 関連リンク ◆林 和希 オフィシャルX◆林 和希 オフィシャルInstagram◆林 和希 オフィシャルYouTubeチャンネル◆林 和希 オフィシャルTikTok

