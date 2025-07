原田知世が、7月23日に発売するミニアルバム『アネモネ』より、「頬に風」を本日先行デジタルリリースした。 ◆原田知世 動画 今回のミニアルバム『アネモネ』は、2024年11月発売の『カリン』と対をなす作品で、夏をテーマにした新曲で構成されているという。アルバム・プロデュースは20年近くにわたり原田知世の音楽面のパートナーである伊藤ゴローが担当。作家陣には、伊藤ゴローに加えて、川谷絵音(indigo la End、ゲスの極み乙女、礼賛、ジェニーハイ、etc.)、高野寛、土岐麻子、原田郁子、高橋久美子、能町みね子が名を連ねている。 「頬に風」は、高野寛が作詞・作曲及びサウンドプロデュースを手がけた楽曲だ。原田知世と高野寛は、高橋幸宏の呼びかけで2007年に結成されたバンド「pupa」に在籍。近年も原田のアルバムに高野が作詞で参加するなどコラボレーションが続いている。「頬に風」は、心地よいエレクトロサウンドに、未来に目を向けて軽やかに歩みを進める歌詞が乗った爽やかなナンバーだという。 ◆ ◆ ◆ ◾️高野寛 コメントエレクトロニックなサウンドに乗って、知世さんの歌が、風のように吹き抜けていく。新しいのにどこか懐かしい、そんな新曲が完成しました。高野寛 ◆ ◆ ◆ そして、6月11日に先行配信された「Driving Summer」のリリックビデオが公開された。写真家・水谷太郎が撮影した原田知世のドリーミーなカットで構成されている。原田は7月8日放送のNHK「うたコン」に生出演し「Driving Summer」を歌唱するほか、7月9日に放送のテレビ東京「テレ東音楽祭2025〜夏〜」にも出演する。 https://youtu.be/zteqZQkcZok UNIVERSAL MUSIC STOREで発売日の7月23日23時59分までにアルバムを予約・購入すると、発売記念オンライントーク配信が視聴できる。初回限定盤と通常盤でトーク配信の内容が異なり、初回限定盤は「『アネモネ』発売記念 Q&Aセッション」と題して予約・購入者から寄せられた質問に原田知世が答える企画、そして通常盤は原田知世が伊藤ゴローをゲストに招いた「『アネモネ』全曲解説」となっている。 ◾️ミニアルバム『アネモネ』2025年7月23日(水)発売 初回限定盤(UHQCD、スリーヴケ―ス&ミニ・フォトブック付):UCCJ-9254 ¥3,520(税込)通常盤(SHM-CD): UCCJ-2247 ¥2,860(税込)試聴・予約:https://Tomoyo-Harada.lnk.to/anemonePR ◆収録曲 1. Driving Summer 作詞:高橋久美子 作曲:伊藤ゴロー Produced & Arranged by 伊藤ゴロー 2. 頬に風 作詞・作曲:高野 寛 Sound Produced & Arranged by 高野 寛 3. 私を隠す森 作詞:土岐麻子 作曲:伊藤ゴロー Produced & Arranged by 伊藤ゴロー 4. 阿修羅のように 作詞・作曲:川谷絵音 Sound […]

