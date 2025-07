【Amazon:「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」販売再開】 7月2日 再開 価格:5,060円

Amazonにて、プラモデル「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」が販売再開している。価格は5,060円。

本製品は、ゲーム「アイドルマスター」より「天海春香」が20周年記念衣装「YOU AND アイ!」を纏った姿を、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS(30MS)」のフォーマットでプラモデル化したもの。

今回Amazonにて7月26日発売予定の本製品が販売再開しており、7月2日13時ごろの時点でカートに入ることが確認できた。

7月2日13時ごろの販売状況

THE IDOLM@STER(TM)& (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021