àÁé¤»¤¿»ÑáÏÃÂê¤Î¸µÌÚÂç²ð¡¢¾å¸¶¹À¼£¤È¤Î»Ñ¤Ë ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¡Ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ÇÛ¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¡¢¤¨¤é¤¤Áé¤»¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×
¡¡¸µµð¿Í¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¸¶¹À¼£¤¬à¸µÆ±Î½áÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀèÇÚ¡Ä¸µÌÚ¤µ¤ó¤È¡×¤È¸µµð¿Í¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µÌÚÂç²ð¤È¤Î¶¦±é»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÆó¿Í¶¦¤Ë»äÉþ»Ñ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦º£¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¸µÌÚ¤µ¤óÁé¤»¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¡¢¤¨¤é¤¤Áé¤»¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤«¤â¡Ä¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¸«¤¿ÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¸¶¤Ï1999Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¸µÌÚ¤¬2005Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£