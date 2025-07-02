»³ºê¸¿Í¡¢»Â¿·¤ÊÅÐ¾ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«¤é´¶¿´¡¡¥Ô¥¶¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂÎ´¶¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¿·¾¦ÉÊ¡õ¿·TVCMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¤â¤°¤â¤°Ì£¤ï¤¦»³ºê¸¿Í
¡¡µðÂç¤Ê¥Ô¥¶¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¿´¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Ô¥¶¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢º£¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ô¥¶¤òÆÏ¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Î¥Ô¥¶¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬Ê¹¤±¤ë¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¸ÂÄêBOX¡ØPizza Talk!¡Ù¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤â³«»Ï¡£¡Ö¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ²¿²ó¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¤ç¤¦È¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡¢¤ä¤Ã¤ÈÈ¯Çä¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤¤¡ÈTalk¡É¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ºê¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Öµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¤ò»æ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ê¤ä¥ì¥³¡¼¥É¤Ç²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢±ôÉ®¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØPizza Talk! µí¥Ï¥é¥ß¥Ô¥¶ÊÓ¡Ù¤Ï2Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¤â¤°¤â¤°Ì£¤ï¤¦»³ºê¸¿Í
¡¡µðÂç¤Ê¥Ô¥¶¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¿´¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Ô¥¶¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢º£¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ô¥¶¤òÆÏ¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Î¥Ô¥¶¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬Ê¹¤±¤ë¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¸ÂÄêBOX¡ØPizza Talk!¡Ù¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤â³«»Ï¡£¡Ö¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ²¿²ó¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¤ç¤¦È¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡¢¤ä¤Ã¤ÈÈ¯Çä¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¤ò»æ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ê¤ä¥ì¥³¡¼¥É¤Ç²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢±ôÉ®¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØPizza Talk! µí¥Ï¥é¥ß¥Ô¥¶ÊÓ¡Ù¤Ï2Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡£