TOMORROW X TOGETHER、新ALで全員ソロ曲に挑戦！音源の一部公開でファンの期待最高潮に

TOMORROW X TOGETHERが、新アルバムの全曲音源の一部を公開し、カムバックへの期待を一層高めた。

TOMORROW X TOGETHERは7月2日、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルにて、4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』のアルバムプレビュー映像を公開。全8曲のハイライト音源が、感覚的で幻想的なビジュアルとともに紹介されている。

本作は、「The Star Chapter」シリーズの最終章にあたる作品で、“お互いの名前を呼び合うこと”を通じて真に共感し合ったときにのみ成し得る、互いと世界を救うという物語が描かれている。映像冒頭に登場する「So now, I’ll call your name, too(だから今、僕も君の名前を呼ぶ)」というナレーションが、アルバムの世界観への没入感を高めている。

(画像=BIGHIT MUSIC)

なかでも注目を集めているのが、タイトル曲『Beautiful Strangers』だ。トラップビートを基調としたHIPHOPジャンルで、幻想的なピアノと強烈なシンセサウンドの対比が印象的。「君からもらった力で成長する“僕”」と「個性的だからこそ美しい“僕たち”」の物語が描かれている。

『Song of the Stars』は、すでに公開されているコンセプトトレーラーに挿入された楽曲で、スタジアムロック調のサウンドが特徴。観客と一緒に歌い、心を通わせる場面にぴったりの1曲だ。『Upside Down Kiss』は、すれ違いそうになりながらも、それでも「君とキスを交わしたい」という気持ちを表現した楽曲となっている。

今回のアルバムには、TOMORROW X TOGETHERにとって初となる、メンバーそれぞれのソロ曲も収録されている。

スビンの『Sunday Driver』は、2人だけの時間を楽しむ余裕と、明るく軽やかな空気感を描いた曲。ヨンジュンの『Ghost Girl』は、まるで幽霊のような存在に心を奪われたいという思いを表現している。

ボムギュがプロデュースに参加した『Take My Half』は、「分け合うことで幸せになりたい」という気持ちを繊細に描いた1曲。テヒョンは、作詞・作曲に参加した『Bird of Night』で、不安な夜を過ごす人々に寄り添うような静かな癒しを届ける。

ヒュニンカイは、相手のようになりたいという気持ちを、共に踊るダンスに重ねた『Dance With You』で、これまでとは異なる魅力を披露する予定だ。

TOMORROW X TOGETHERは、7月21日18時に4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』をリリースする。

(記事提供=OSEN)