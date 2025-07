【[ MODIFY ]STEYR SCOUT Elite【JASG認定】】 7月31日 発売 価格:87,780円

BATONは、エアーコッキングガン「[ MODIFY ]STEYR SCOUT Elite【JASG認定】」を7月31日に発売する。価格は87,780円。

本商品は、STEYR ARMS 正規ライセンス製品として「STEYR SCOUT(ステイヤースカウト)」を再現したMODIFY製のエアーコッキングガン。

「STEYR SCOUT」は、コンバットシューティングという概念を産み出したことで知られる“45オートの神様”ことジェフ・クーパー氏が提唱した「スカウトライフル:全長1,000mm以下・重量3.5kg以下・銃口近くにオフセットされた低倍率スコープなどを特徴とする」を基とする銃。本製品では特徴的な展開式バイポッド、予備マガジン収納ギミック、可倒式ゴーストリングサイトまで含めて忠実に再現されている。

今回「Elite」として展開される本製品では、ブルバレル、全面トップレール、大型コッキングハンドル、アジャスタブルチークレスト&ショルダーパッドを装備。また、本製品にマッチする14mm逆ネジ仕様のサイレンサー「Warface サイレンサー」(5,980円)も同時展開される。

さらに、BATONによるレビューでは「突スナライフル」として紹介されており、YouTubeの動画では実際に30mレンジで素早く移動しながら撃っている様子など本製品の性能や詳細を細かく確認できる。

□「[ MODIFY ]STEYR SCOUT Elite【JASG認定】」のページ

【30mで138mmの精度!【突スナライフル】STEYR SCOUTレビュー】【[ MODIFY ]STEYR SCOUT Elite【JASG認定】】【Warface サイレンサー】

