ÇÀÎÓ¿å»º»öÌ³¼¡´±¡¦ÅÏî´ µ£¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÅÁÅýÅª¤ÊÇÀ¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¶¯²½¤ò¡×
º£²ó¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Îºß¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¹¥µ¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥³¥á¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬¤Ê¤¼1Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔËþ¡¦ÉÔÊ¿¤«¤é¡ØÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡Ù¤¬½ÐÈ¯¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬¿·¼ê¤Î〝¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ë¥³¥á²Á³Ê°ú¤²¼¤²〟¤È¤¤¤¦ºö¤Ë½Ð¤Æ¡¢°Â¤¤ÊÆ¤ÎÅÐ¾ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥³¥áÀ¸»º¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£¥³¥áÇÀ²È¤¬À¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¥³¥á²Á³Ê3Àé±ßÂæ¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¿©ÎÁ¼«µëÎ¨38¡ó¡¢Àè¿Ê¹ñºÇÄã¤Î¿å½à¤ò¤É¤¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤«¨¡¡£
¥³¥áÌäÂê¤ÎÇØ·Ê
¡¡¨¡¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¤ËÂå¤ï¤ê¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò¾®Çä¤ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÊÆ¤Î²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÅÏî´¡¡È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁíÍý¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡Ê¿ï·À¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿È÷ÃßÊÆÇäÅÏ¤·¤Î¸¡Æ¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¾®ÀôÂç¿Ã¤Ë½Ð¤Æ¡¢Æþ»¥¤«¤é¿ï·À¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÒ´ÑÅª¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç1²óÌÜ¤«¤é3²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÆþ»¥¤Ë¤è¤ëÇä¤êÅÏ¤·¤ò¤·¤Æ¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆþ»¥¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç31Ëü㌧¤òÊü½Ð¤·¡¢5·î25Æü»þÅÀ¤Ç¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤Ï¤½¤ÎÁ´ÎÌ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î31Ëü㌧¤ÎÆâ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾®Çä¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï4Ëü㌧ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËöÃ¼¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆþ»¥·Á¼°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£½¸²Ù¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®Çä¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÇä¤êÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡¸½ºß4㌔㌘¤¢¤¿¤ê2Àé±ßÂæ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤ªÊÆ¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÏî´¡¡¤Ï¤¤¡£Âè1²óÌÜ¤«¤é3²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï1Ç¯Á°¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¾®Çä¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢4Ç¯»º¤È3Ç¯»º¤Ç¡¢¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2Àé±ßÂæ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÎÌ½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Á³Ê¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤â¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã¤Ï3Àé±ßÂæ¤¬Å¬Àµ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÅÏî´¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿3Àé±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªÊÆ¤â´Þ¤á¤Æ3Àé±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Îº¬µò¤Ï¡¢Ë¿ÊóÆ»µ¡´Ø¤¬À¸»º¼Ô¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¡¢²·¡¢¾®Çä¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÂÎ5㌔3Àé±ß～3Àé500±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢3Àé±ßÂæ¤¬Å¬Àµ¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡º£²ó¾®Çä¤ê¤ËÄ¾ÀÜÇä¤êÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ×»þÅªÁ¼ÃÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌÀ©ÅÙ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÅÏî´¡¡¤½¤â¤½¤â¤ªÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤é½¸²Ù¶È¼Ô¤¬¤ªÊÆ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬²·¤ËÇä¤ê¡¢²·¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÀºÊÆ¤ò¤·¤ÆÂÞµÍ¤á¤ò¤·¤Æ¡¢¾®Çä¤ÎÊý¡¹¤ËÈÎÇä¤ò¤·¡¢¾®Çä¤ÎÊý¡¹¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ºî¤Ã¤¿Î®ÄÌ¥ëー¥È¤È¸À¤¦¤è¤ê¤ÏÌ±´Ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¥ëー¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢5¼¡Ìä²°¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢¹çÍýÅª¤Ê»Ñ¤Ê¤Î¤«¤ÏµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤Ê¤¼ÄÌ¾ï¤ÎÎ®ÄÌ¥ëー¥È¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¡¡ÅÏî´¡¡1¤Ä¤Ï¡¢²·¶È¼Ô¤µ¤ó¤ÏÉáÄÌ¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¥ª¥ó¤Ç¹ñ¤«¤é¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥áÌäÂê¤ÎÇØ·Ê
¡¡¨¡¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¤ËÂå¤ï¤ê¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò¾®Çä¤ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÊÆ¤Î²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÅÏî´¡¡È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁíÍý¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡Ê¿ï·À¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿È÷ÃßÊÆÇäÅÏ¤·¤Î¸¡Æ¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¾®ÀôÂç¿Ã¤Ë½Ð¤Æ¡¢Æþ»¥¤«¤é¿ï·À¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÒ´ÑÅª¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç1²óÌÜ¤«¤é3²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÆþ»¥¤Ë¤è¤ëÇä¤êÅÏ¤·¤ò¤·¤Æ¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆþ»¥¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç31Ëü㌧¤òÊü½Ð¤·¡¢5·î25Æü»þÅÀ¤Ç¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤Ï¤½¤ÎÁ´ÎÌ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î31Ëü㌧¤ÎÆâ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾®Çä¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï4Ëü㌧ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËöÃ¼¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆþ»¥·Á¼°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£½¸²Ù¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®Çä¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÇä¤êÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡¸½ºß4㌔㌘¤¢¤¿¤ê2Àé±ßÂæ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤ªÊÆ¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÏî´¡¡¤Ï¤¤¡£Âè1²óÌÜ¤«¤é3²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï1Ç¯Á°¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¾®Çä¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢4Ç¯»º¤È3Ç¯»º¤Ç¡¢¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2Àé±ßÂæ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÎÌ½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Á³Ê¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤â¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã¤Ï3Àé±ßÂæ¤¬Å¬Àµ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÅÏî´¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿3Àé±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªÊÆ¤â´Þ¤á¤Æ3Àé±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Îº¬µò¤Ï¡¢Ë¿ÊóÆ»µ¡´Ø¤¬À¸»º¼Ô¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¡¢²·¡¢¾®Çä¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÂÎ5㌔3Àé±ß～3Àé500±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢3Àé±ßÂæ¤¬Å¬Àµ¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡º£²ó¾®Çä¤ê¤ËÄ¾ÀÜÇä¤êÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ×»þÅªÁ¼ÃÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌÀ©ÅÙ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÅÏî´¡¡¤½¤â¤½¤â¤ªÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤é½¸²Ù¶È¼Ô¤¬¤ªÊÆ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬²·¤ËÇä¤ê¡¢²·¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÀºÊÆ¤ò¤·¤ÆÂÞµÍ¤á¤ò¤·¤Æ¡¢¾®Çä¤ÎÊý¡¹¤ËÈÎÇä¤ò¤·¡¢¾®Çä¤ÎÊý¡¹¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ºî¤Ã¤¿Î®ÄÌ¥ëー¥È¤È¸À¤¦¤è¤ê¤ÏÌ±´Ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¥ëー¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢5¼¡Ìä²°¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢¹çÍýÅª¤Ê»Ñ¤Ê¤Î¤«¤ÏµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤Ê¤¼ÄÌ¾ï¤ÎÎ®ÄÌ¥ëー¥È¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¡¡ÅÏî´¡¡1¤Ä¤Ï¡¢²·¶È¼Ô¤µ¤ó¤ÏÉáÄÌ¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¥ª¥ó¤Ç¹ñ¤«¤é¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£