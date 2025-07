Wi-Fiと同じようなミリ波を用いて見えない箱の中身を検出する「mmNorm」という技術をマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが開発しました。これまでも同じようにミリ波を用いてレーダーのように見えないところを探る試みはありましたが、対象が小さいときの検出に苦労していました。「mmNorm」はその弱点を克服したとのことです。Non-Line-of-Sight 3D Object Reconstruction via mmWave Surface Normal Estimation

(PDFファイル)https://www.mit.edu/~fadel/papers/mmNorm-paper.pdfReflected Wi-Fi signals could enable robots to find and manipulate hidden objectshttps://techxplore.com/news/2025-07-wi-fi-enable-robots-hidden.htmlmmNormがどういう技術なのかは以下の動画を見るとわかります。Reconstructing Hidden Objects with Wireless Signals - YouTube「mmNorm」は無線信号を用いて隠された物体を再構築する技術です。閉じられた箱の内部を知ることはできません。しかし、このロボットアームは「箱の中にスプーンがある」と判断しました。箱を開けてみると、確かに中にはスプーンが入っていました。かなり立体的に内部の物体のことを読み取っていたことが分かります。これを実現したのはアームに取り付けられた無線センサーです。センサーからはWi-Fiと同じようなミリ波の信号が発信されます。信号波内部の物体の表面で反射します。その形状から、内部に何があるかを推測しているというわけです。スプーン以外の物体でも検出が可能。確認作業などで役立つことが期待されます。なお、ミリ波を物体表面に当て、鏡面反射により跳ね返った波を受け取ることで物体の位置を特定するというのは、雲の中を飛ぶ飛行機の場所を探知するレーダーと同じ仕組みですが、研究チームによるとこれまでは小さな対象物だと解像度が粗くてうまく検出できていなかったとのこと。研究チームは反射だけではなく、物体の表面がアンテナの方向を向いておらず、反射した波が受信されなかった場合に「表面がどの方向を向いているのか」を推定することで小さな物体の形状もうまく検出できるように工夫したとのことです。