HT75 Premium Frame CPL 0#

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、75mm幅の角型ホルダーに対応したKANIの偏光フィルター「HT75 Premium Frame CPL 0#」を7月1日（火）に発売する。

角型ホルダーとのセットや、初心者向けのフィルターセットなども用意した。

HT75 Premium Frame CPL 0#

角型ホルダー「HT75 Filter holder」に対応した偏光フィルター。「Frame CPL 75mm for HT75 Holder」をリニューアルしたもので、KANIの他フィルターで採用された「0#」シリーズと同様に、よりニュートラルな発色が得られるという新しい偏光膜を採用した。

また、プレミアムコーティングにより、従来品以上の超低反射率を実現。逆光環境下においても、ゴーストやフレアの映り込みを極限まで抑えられるという。

円偏光フィルターを金属製のフレームにはめ込んだ製品となっており、ホルダーには金属フレームごと装着する。偏光効果は、フレーム上部にあるダイヤルを利用して調節可能。

撥水・撥油・防汚・帯電防止コーティングが施されている。

フィルター有無

新旧フィルター比較

価格

HT75 Filter Holder ＋ Premium Frame CPL 0#

1万3,970円

本製品の発売に合わせ、「Frame CPL 75mm for HT75 Holder」を同梱していたセットモデルの内容を刷新。新たに7月1日（火）より発売する。

角型ホルダー「HT75 Filter holder」と、偏光フィルター「HT75 Premium Frame CPL 0#」のセット。

レンズ径67mm用と72mm用のアダプターリング、専用のホルダーケースが付属する。

セット内容

価格

HT75 Challenge set II

HT75 Filter Holder HT75-67mm Adapter ring HT75-72mm Adapter ring HT75 Premium Frame CPL 0# HT75 Holder case2万680円

これから角型フィルターを始める人向けに用意された、必要最小限の構成によるフィルターセット。

「HT75 Filter Holder ＋ Premium Frame CPL 0#」の内容に、自然な輝度調整を可能という「Premium Soft GND 0.9 75×100mm」が追加されている。

セット内容

価格

HT75 Starter set II

HT75 Filter Holder HT75-67mm Adapter ring HT75-72mm Adapter ring HT75 Premium Frame CPL 0# Premium Soft GND 0.9 75x100mm HT75 Holder case3万1,900円

「HT75 Filter Holder ＋ Premium Frame CPL 0#」の内容に、中央部の減光域のグラデーションが上下で異なる「Premium Dual Purpose GND 0.75 75×100mm」と、NDフィルター「ND64 75×85mm」が追加された角型フィルターの初心者向けセット。

セット内容

価格

HT75 Traveler set III

HT75 Filter Holder HT75-67mm Adapter ring HT75-72mm Adapter ring HT75 Premium Frame CPL 0# Premium Dual Purpose GND 0.75 75×100mm ND64 75×85mm HT75 Holder case4万1,800円

撮影旅行向けとして、広角域向けの「Premium Soft GND 0.9 75×100mm」、望遠域向けの「Premium Hard GND 0.9 75×100mm」、全面にND効果のある「ND64 75×85mm」を追加したフィルターセット。

セット内容

価格

HT75 Filter Holder HT75-67mm Adapter ring HT75-72mm Adapter ring HT75 Premium Frame CPL 0# Premium LR MC Soft GND 0.9 75×100mm Premium LR MC Hard GND 0.9 75×100mm ND64 75×85mm HT75 Holder case5万2,800円