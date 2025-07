ENHYPENが、7月29日にリリースする日本4thシングル「宵 -YOI-」のタイトル曲「Shine On Me」が、本日スタートの中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイト 新ドラマ『海老だって鯛が釣りたい』のエンディングテーマに決定したことを発表した。さらに、「Shine On Me」は7月4日0時より各音楽配信サイトにてデジタル先行配信される。 『海老だって鯛が釣りたい』は、自分を“鯛になれない小エビ”と諦めていた主人公が“本気の恋愛”を決意し、様々な出会いと別れを通して価値観をアップデートしながら、自分にとっての本当の鯛男を見つけていく胸キュンラブコメディ。今回エンディングテーマに抜擢されたENHYPENの新曲「Shine On Me」は、真夏の情緒を繊細に描き出したJ-POPバラードの日本オリジナル曲だ。疲れた日々を過ごしている自分の前に星のように輝く「君」が現れた瞬間から始まるストーリーを描いた楽曲で、バンドサウンドとエモーショナルなメロディがリスナーの日々の悩みや疲れを癒し優しく包み込むエンディングとなりそうだ。 本日より「Shine On Me」の音源を一部を使用した第1話PR映像も、中京テレビ公式 YouTube チャンネル、ドラマ公式X等で公開された。一足早く「Shine On Me」をドラマの世界観と一緒に楽しんでほしい。 日本4thシングル「宵 -YOI-」は、全3曲を通して愛する人への「欲望と本能」を描いた作品だという。「Shine On Me」に加え、「2人だけの世界へ君を連れて行きたい」という独占欲を甘いポップトラックで歌うもう1つの日本オリジナル曲「Echoes」、自身3作目のダブルミリオンセラーを記録した韓国6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』タイトル曲の日本語バージョン「Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]」が収録される。 なおENHYPENは、7月5日・6日に東京・味の素スタジアム、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で初の2都市スタジアムツアー<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION->を開催する。 ◾️中京テレビ・日本テレビ系全国ネット ドラマ『海老だって鯛が釣りたい』水曜プラチナイト・毎週水曜 24時24分〜2025年7月2日(水)スタート 出演:田辺桃子 中川大輔 草川拓弥 EJ(&TEAM)/新川優愛/加藤史帆 中田青渚 橋本マナミ/桜田通脚本:鈴木裕那監督:河原瑶公式HP:https://www.ctv.co.jp/ebitai/ ◾️日本4thシングル「宵 -YOI-」2025年7月29日(火)発売 ・初回限定盤A (EI ver.)フォトブック+ブックカバー A (EI […]

