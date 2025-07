QOOPIEが、メロウネスなインストファンクチューン「MOONLIGHT」を本日リリースした。 新曲「MOONLIGHT」は、2025年1月にリリースした「Naked」、4月にリリースした「DANG」に続く2025年3曲目となる配信シングル。疾走感のあるトラックにグッドメロディ、ファンキーなコード進行とめくるめく展開がエモーショナルな、今夏を彩るサマーアンセムとなっているという。“歌”の無いインストゥルメンタルバンドながら、彼らが発信する曲は“歌”以上に感情を揺さぶる曲が特徴。ぜひ“楽器が歌う”彼らの真骨頂を聴いてほしい。 ◆ ◆ ◆ ◾️メンバー コメントQOOPIEの新曲「MOONLIGHT」がリリースとなります。持ち味であるファンクネスはそのままに、夏夜のノスタルジックを表現しました。メロディックとエモーショナル、ファンク。その中にあるひりつき。渾身の曲が出来ました。皆様の前で演奏する日が楽しみです。 ◆ ◆ ◆ また、ピアノ連弾とドラムで新たなジャンルを開拓する音楽プロジェクト・EYRIEとのスプリットツアーも決定。互いにテクニカルなパフォーマンスが魅了的な両アーティストの生のステージをぜひ体感していただきたい。 また、最優秀バンドはQOOPIEと対バンできる<QOOPIE COVER AUDIOTION>を開催中。QOOPIEの楽曲のカヴァー動画をXに投稿、もしくはYouTubeにアップしたバンドの中から、最優秀バンドは9月14日に東京・渋谷TOKIO TOKYOにて行われるイベントにてQOOPIEと対バンできる企画だ。応募期間は7月13日までとなっているのでぜひ応募してほしい。 ◾️新曲「MOONLIGHT」配信中:https://qoopie.lnk.to/moonlight ◾️<QOOPIE SPLIT TOUR’25> ・東京公演日時 : 2025年8月10日(日)開場17:30 開演18:00会場 : 東京・新代田FEVER ・大阪公演日時 : 2025年7月19日(土)開場17:30 開演18:00会場 : 大阪・心斎橋CONPASShttps://eplus.jp/deep-down/ ◾️<QOOPIE COVER AUDIOTION FINAL “QOOPIE×QOPIE”> 日時 : 2025年9月4日(木)会場 : 東京・渋谷TOKIO TOKYO ・応募資格2025年9月14日(木)東京・渋谷TOKIO TOKYOでのQOOPIEとの2マンライブに出演できる方。 ・応募方法以下の ↓△里匹舛蕕の方法でご応募ください。QOOPIEの楽曲カバー動画を2分以上の尺でXに投稿してください。その後、ハッシュタグ「#QOOPIEカバーオーディション」と公式へのメンション「@QOOPIE」を投稿文に含めてください。 QOOPIEの楽曲カバー動画を2分以上の尺でYouTubeにアップロードしてください。その後、メール・タイトルを「QOOPIEカバーオーディション応募」として「qoopie.band@gmail.com」まで動画リンクをご送付ください。※YouTubeに投稿する動画は公開もしくは限定公開、どちらでも問題ありません。説明文に「QOOPIEカバーオーディション」とご明記ください。※応募楽曲はQOOPIEの楽曲であれば、その楽曲でも問題ありません。 ↓△い困譴2025年6月1日〜2025年7月13日に投稿された動画が審査の対象となります。 ・応募期間2025年6月1日〜2025年7月13日審査対象の動画をQOOPIEメンバーが厳正に審査します。最優秀QOOPIEカバーバンドは9月4日(木)に渋谷TOKIO TOKYOにて開催のQOOPIEとのツーマンライヴに出演となります。 ◾️ライブ出演情報 <FREE THROW Vol.142>日時 : 2025年7月4日(金)23:30〜ALL NIGHT会場 : 東京・下北沢BASEMENT BAR <REGA×QOOPIE […]

