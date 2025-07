TUBEが、FRUITS ZIPPERによるコラボレーション楽曲「ファミリー・サマー・バケーション」を本日配信リリースした。 本作は、TUBEのデビュー40周年を記念したコラボアルバム『TUBE×』に収録される楽曲の1つで、作詞・作曲を手がけたのは、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」などで知られ、TUBEとのタッグも手がけてきたヤマモトショウ。“父娘の夏休み”をテーマにした、世代を超えて楽しめるポップチューンとして書き下ろされた。 楽曲のテーマは“久々に一緒に過ごす夏休みに思いをはせる、父娘間のどこか照れくさくも愛らしいストーリー”。TUBEの軽快かつ開放感あふれるサウンドと、FRUITS ZIPPERのキュートでフレッシュなボーカルが交差するサマーアンセムに仕上がっているとのこと。 また、TUBEとFRUITS ZIPPERそれぞれのTikTok公式アカウントでは、本楽曲を使用したコラボ動画も公開中だ。SNS上でも話題を呼んでおり、新たなファン層の広がりを感じさせる展開となっている。夏本番を目前に控えた今、家族で楽しめる“踊れる夏ソング”として、ぜひチェックしてほしい。 ◾️「ファミリー・サマー・バケーション」配信中:https://tube.lnk.to/1fWovd ◾️40周年記念コラボレーションアルバム『TUBE×』(読み:チューブ・カケル)リリース日:2025年8月6日(水) ◆収録楽曲(※曲順未定)AHH SUMMER DAYTUBE × 梅田サイファー × LITTLE(KICK THE CAN CREW)サヨナラのかわりにTUBE × GACKTNo Shark No Surf - 夏地獄 -TUBE × 聖飢魔競侫.潺蝓次Ε汽沺次Ε丱院璽轡腑TUBE × FRUITS ZIPPER真夏のじゅもんTUBE × DA PUMP6、6、Rock!TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎ロマンス・イン・ザ・サンTUBE × 広瀬香美Once Upon a Time in LoveTUBE × THE ALFEE ◾️ライブ情報 ◆<40th Anniversary Live 「TUBE […]

