ウルフルズが、本日配信リリースした最新曲「青春」のミュージックビデオを公開した。 ◆ウルフルズ 動画 「青春」は、7月4日に公開となる『映画 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、ウルフルズの真骨頂、心振るわせ胸を掴むミディアムバラードとなっているという。音源配信開始と同時に公開となったミュージックビデオは、バンドアンサンブルを主体とした、ノスタルジックな雰囲気漂う、暖かい作品となっているとのこと。 また新曲リリースおよびツアー開催を祝して、ウルフルズのYouTubeオフィシャルチャンネルで配信されたトークライブを好評につき期間限定アンコール配信することが決定した。期間は7月2日19時30分より、7月9日23時59分まで。ここでしか聞くことのできない秘話満載の内容となっている。加えて当日サプライズで披露された生演奏も収録されているので、是非ご覧いただきたい。 https://youtu.be/RCplZG7_JCM なお『映画 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』挿入歌「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか!」も配信中だ。2025年9月23日の東京・昭和女子大学 人見記念講堂より開催となる全国ホールツアー<ウルフルズ ライブツアー2025-2026 ツーツーウラウラツー シーズン2>も発表されている。 ◾️YouTube Live アンコール配信情報「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか!」&「青春」リリース記念 & “ウルフルズ ライブツアー2025-2026 ツーツーウラウラツー シーズン2” 開催記念 YouTube LIVE アンコール配信期間:2025年7月2日(水)19時30分〜2025年7月9日23時59分 https://youtu.be/RCplZG7_JCM ◾️デジタルシングル情報 ◆「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか!」『映画 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』挿入歌配信まとめURL:https://ulfuls.lnk.to/OssannoDancegaHendatteIijanaika ◆「青春」『映画 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』主題歌配信まとめURL: https://ulfuls.lnk.to/Seishun ◆「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか!」&「青春」配信キャンペーンApple MusicもしくはSpotifyにて、「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか!」&「青春」を、それぞれ下記ページからリリース前にPre-Add/Pre-Saveもしくは、リリース後にライブラリ追加をして頂いた方それぞれに、“「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか!」、「青春」オリジナルスマートフォン壁紙”をもれなくプレゼント。 キャンペーン期間:〜2025年7月15日(火)23時59分まで対象ストリーミングサービス:Apple Music、Spotifyキャンペーン参加:https://bio.to/Ulfuls_oppan2w_pre ◾️『映画 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』 公開:2025年7月4日(金)全国ロードショー 出演:原田泰造中島颯太(FANTASTICS) 城桧吏 大原梓 東啓介 渡辺哲 曽田陵介トータス松本 / 松下由樹 / 富田靖子 主題歌:「青春」ウルフルズ(Getting Better / Victor Entertainment)オープニング:「アプデライフ」 FANTASTICS(rhythm zone)挿入歌:「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか!」ウルフルズ(Getting Better / Victor Entertainment) 原作:「おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!」練馬ジム(「LINEマンガ」連載)監督・二宮崇 脚本・藤井清美 音楽・鈴木ヤスヨシ 製作:映画「おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!」製作委員会制作:東海テレビ放送 The icon 制作協力:ヒューマックスエンタテインメント 製作幹事・配給:ギャガコピーライト:©練馬ジム | LINEマンガ・2025 映画「おっパン」製作委員会 […]

