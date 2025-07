奥村りょうすけのソロプロジェクト・ばするうむが、叫び出さずにはいられない夜を描いた楽曲「ストロベリーシャウト」を7月2日にリリースした。 「ストロベリーシャウト」は、夜空に広がる美しい星々を見上げながらも、心の中に広がるどこか満たされない気持ちに強く抗う様子を描いた楽曲。 空を見上げると綺麗な星空が広がっているのに、胸の内はどこか空虚で満たされない虚無感に抗う様子が、力強いバンドサウンドで表現されている。 「ストロベリーシャウト」 2025年7月2日(水)リリース配信URL:https://lnk.to/strawberryshout 関連リンク◆ばするうむ オフィシャルX◆ばするうむ オフィシャルYouTubeチャンネル◆ばするうむ オフィシャルInstagram◆ばするうむ オフィシャルTikTok

The post ばするうむ、叫び出さずにはいられない夜を描いた「ストロベリーシャウト」リリース first appeared on BARKS.