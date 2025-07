女王蜂が、上海・香港・台北3都市にて<QUEEN BEE TOUR 2025 「AKU」>を開催することを決定した。海外でのツアーの開催は女王蜂として初めてとなる。 そんな女王蜂は、2025年5月7日NHKホールより<女王蜂 全国ホールツアー2025「悪」>を開催中。また、2025年7月23日に東京・ガーデンシアターにて<女王蜂 単独公演「強火」>、2025年8月8日には東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて毎年恒例で開催されている<単独公演「蜂月蜂日〜08〜」>の開催が決定している。 ◾️<QUEEN BEE TOUR 2025 「AKU」> ○上海日程:2025年8月30日(土)会場:上海静安体育中心体育馆 Shanghai Jing’an Sports Center開演:19:30 TICKET: CNY 1280/1080/880/680/480TICKET LINK: https://detail.damai.cn/item.htm?id=938558632888※日本時間6月26日(木)15時より販売中問い合わせ: info@kiloglow.com ○香港日程:2025年9月19日(金)会場:Kitty Woo Stadium, Tung Po開場:19:00 / 開演:20:00問い合わせ:info@livenation.hk Ticket:GA: 799.00HKD / Seated:599.00HKDTICKET LINK:https://www.livenation.hk/queen-bee-tickets-adp1488520一般発売:7月11日(金)12:00※日本時間7月11日(金)13時より販売開始 ○台北日程:2025年9月21日(日)会場:Zepp New Taipei開場:18:00 / 開演:19:00問い合わせ:info@livenation.com.tw Ticket:1F GA: 2,300TWD / 2F Seated:2,600TWD / 2F GA : 2,000TWD / ADA […]

