NEWSが、歴代ライブ音源を2025年7月4日より各種音楽配信サービスにて配信することを発表した。 2017年『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND』から、2023年の20周年東京ドーム公演『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜』まで、9作品のライブ音源が配信される。 現在、Prime Videoで歴代ライブ映像17作品が順次配信され、独自の演出に注目が集まるNEWSのライブ。<NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND>以降のライブ映像の配信に先駆け、7月4日から8月29日にかけて、隔週金曜2作品ずつライブ音源も配信。2017年からアルバムと連動して壮大な物語を紡いだ<[N・E・W・S]>4部作ツアーや、全編生バンドのサウンドとともに作り上げた<NEWS LIVE TOUR 2022 音楽>、20周年を怒涛の全シングルメドレーで祝った東京ドーム公演など、NEWSのコンセプチュアルな音楽表現が形作られたライブ9作品を、会場の熱気や歓声そのままに音源で楽しむことができる。 また、配信を記念して7月8日より、毎週火曜19時にアプリStationheadにて9作品のリスニングパーティーも開催される。なお、8月6日には15枚目の最新アルバム『変身』発売を控え、全国ライブツアー<NEWS LIVE TOUR 2025 変身>の開催も決定している。 ◾️音源配信情報 配信リンク:https://news-elov.lnk.to/artist_music※ライブ音源は7月4日(金)0時より配信スタート ◆配信日時・タイトル ※各日0時〜配信7月4日(金)「NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND」「NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA」 7月18日(金)「NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry”」「NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-」 8月1日(金)「NEWS LIVE […]

The post NEWS、歴代ライブ⾳源9作品がサブスク初解禁決定 first appeared on BARKS.