BTSが、7月1日21時20分頃、Global Superfan Platform「Weverse」のライブ放送で「来春にグループアルバムが出る予定だ。7月から僕たちは集まって準備を始めるつもりだ。グループアルバムなので、全メンバーの考えが入りそうだ。 完全に初心に戻って作業する」とカムバックのニュースを伝えた。 続いて「新しいアルバムとともにワールドツアーも行う計画だ。世界のあちこちを訪れる予定なので、楽しみにしていてほしい」と付け加えた。 続いて、7月中にメンバー全員が順次アメリカへ渡り、音楽制作と公演準備に本格的に着手するという具体的な計画も明らかにした。BTSは2026年、新譜のリリースとともに大規模なワールドツアーを展開する。 BTSのワールドツアーは、2022年に開催された<BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE>以来、約4年ぶりとなる BTSは下半期に予定されている活動についても話し合った。6月28日と29日に韓国・高陽で始まったJINのファンコンサートツアー<#RUNSEOKJIN_EP.TOUR>について感想を述べた。公演を見たメンバーたちは「本当に面白かった。 ピアノがとてもうまかったし、JINだけができる公演だった」と感想を述べ、JINにエールを送った。また、 J-HOPEは『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』を成功裏に終えた後、12~13日にドイツのオリンピアシュタディオンで開催される「Lollapalooza Berlin」でヘッドライナーとしてステージに上がる。これに対し、メンバーたちは「とても楽しみで、うまくできると思う」と話した。 BTSがグループとしてライブ放送を行ったのは、2022年9月以来初めてで、約30分間行われたライブ放送のリアルタイム総再生数は730万回を突破したという。 ◾️『PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE』 予約受付開始:2025年7月1日(火)11:00〜韓国発売日:2025年7月18日(金)日本発売日:2025年7月19日(土)※日本お届け日※上記日程は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 ■形態 全2形態[Contact Ver. / Connect Ver.] ■販売価格 3,520円(税込) ■商品構成 [Contact Ver.] - OUTER BOX | W150 X H150 X T28 (mm) | 1ea - MEMO […]

The post BTS、2026年春に完全体で新アルバムとワールドツアーでカムバック first appeared on BARKS.