NEWS、歴代ライブ音源9作品を順次配信リリース
NEWSの歴代ライブ音源9作品が、2025年7月4日〜8月29日にかけて、隔週金曜に配信リリースされる。
現在Prime Videoで歴代ライブ映像17作品が順次配信されているが、2017年【NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND】以降のライブ映像の配信に先駆け、ライブ音源の配信が決定。配信されるのは、上記ライブから、2023年の20周年東京ドーム公演【NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜】までのライブ音源となる。
また、配信を記念して、7月8日より毎週火曜19時にアプリ『Stationhead』にて9作品のリスニングパーティーも開催される。
◎リリース情報
『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND』
『NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA』
2025/7/4 DIGITAL RELEASE
『NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry” 』
『NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-』
2025/7/18 DIGITAL RELEASE
『NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA』
『NEWS LIVE TOUR 2020 STORY』
2025/8/1 DIGITAL RELEASE
『NEWS LIVE TOUR 2022 音楽』
『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO』
2025/8/15 DIGITAL RELEASE
『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜』
2025/8/29 DIGITAL RELEASE
◎リスニングパーティー情報
『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND』
2025年7月8日（火）19:00
『NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA』
2025年7月15日（火）19:00
『NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry”』
2025年7月22日（火）19:00
『NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-』
2025年7月29日（火）19:00
『NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA』
2025年8月5日（火）19:00
『NEWS LIVE TOUR 2020 STORY』
2025年8月12日（火）19:00
『NEWS LIVE TOUR 2022 音楽』
2025年8月19日（火）19:00
『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO』
2025年8月26日（火）19:00
『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜』
2025年9月2日（火）19:00