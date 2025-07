デビュー40周年を迎えたTUBEと、FRUITS ZIPPERによるコラボレーション楽曲「ファミリー・サマー・バケーション」が配信リリースされた。同曲は、TUBEのデビュー40周年記念コラボレーションアルバム『TUBE×』(8月6日発売予定)に収録される1曲。作詞・作曲は、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」などを手がけ、TUBEとのタッグでも知られるヤマモトショウが担当した。

“父娘の夏休み”をテーマに、世代を超えて楽しめるポップチューンとして書き下ろされた同作は、久しぶりに一緒に過ごす夏休みを描いた、照れくさくも愛らしいストーリーが軸。TUBEの軽快かつ開放感あふれるサウンドと、FRUITS ZIPPERのフレッシュなボーカルが融合したサマーアンセムに仕上がっている。また、TUBEおよびFRUITS ZIPPERのTikTok公式アカウントでは、同曲を使用したコラボレーション動画も公開中。家族で楽しめる“踊れる夏ソング”として注目が高まりそうだ。【『TUBE×』収録曲一覧】(曲順未定)・AHH SUMMER DAY/TUBE × 梅田サイファー × LITTLE(KICK THE CAN CREW)・サヨナラのかわりに/TUBE × GACKT・No Shark No Surf - 夏地獄 -/TUBE × 聖飢魔II・ファミリー・サマー・バケーション/TUBE × FRUITS ZIPPER・真夏のじゅもん/TUBE × DA PUMP・ロクロクROCK/TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎・ロマンス・イン・ザ・サン/TUBE × 広瀬香美・Once Upon a Time in Love/TUBE × THE ALFEE