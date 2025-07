パークをジャックする『ワンピース・プレミア・サマー2025』、パーク中の全員がびしょ濡れになる夏の風物詩 『NO LIMIT サマー・スプラッシュ・パレード』や、ナイトイベント『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』 が今年もパークの夏を彩ります。

『ユニバーサル・クールジャパン2025』も、7月1日からの新アトラクション&コンテンツにバトンタッチ。パーク中が新たな夏色一色に!

※各コンテンツの実施期間、年齢制限、そのほかの詳細は公式WEBサイトでチェックしてください。

パークの夏を実感できる『ワンピース・プレミア・サマー2025』が今年も開催!

毎年大好評の 『ワンピース・プレミアショー』『ワンピース × ストーリー・ライド』『サンジの海賊レストラン』に加え、『麦わらの一味の宴レストラン』では初となる世界観満点のバーガーメニューや、“最悪の世代”ローやキッドの食べ歩きフードが新登場!新しいグッズも見逃せません!

「ONE PIECE」のオールスターが一堂に会するライブ・ショーがさらにパワーアップ!今回は、オリジナルキャラクターのスニッチャーを中心に、麦わらの一味、海賊、海軍たちのアツい思いが渦巻くストーリーが展開されます。

〜STORY〜

航海中、バルトロメオとの約束でとある島へと上陸した麦わらの一味。 そこで出会ったのは、「ルフィが海賊王になる手助けをしたい」と語る、 海の情報を制するという男“スニッチャー”だった。

一方、その島に同じく滞在していたバギーもその男と接触していて 麦わらの一味、クロスギルド、さらには海軍までもが入り乱れ、 事態は島中を巻き込んだ大混乱のバトルに発展!! 頂上戦争から続くそれぞれの思いが交差する、一大決戦の行方はいかに…!?

ライブ感たっぷりのアクションはもちろん、炎や水、光を使用した特殊効果、スタントを駆使した演出など、圧倒的なクオリティとスケールのショーは圧巻!

大激戦のあとはルフィたちが目の前に登場し、麦わらの一味を身近に感じることができます。あこがれの「ONE PIECE」の世界を、全身で体感してください!

■ワンピース・プレミアムショー2025

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)の1日1回 ※休演日あり

開催場所:ウォーターワールド

※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください。

ワンピース×ストーリー・ライド 三船長と大海原を駆ける、スリル満点の大冒険!

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドとの恒例のコラボレーションも実施されます。ゲストはルフィ、キッド、ローの三船長が競い合う海上レースへと出発!?オリジナルストーリーの世界をスピード感満点のコースターで体感しましょう!

■ワンピース × ストーリー・ライド 三船長と大海原を駆ける、スリル満点の大冒険!

期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)

場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド(ハリウッド・エリア)

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません。

麦わらの一味の宴レストラン

麦わらの一味が航海の途中で立ち寄ったのは、海賊たちが羽を伸ばしにやってくるというトロピカルな南の島!宴の気分を味わえる『麦わらの一味の宴レストラン』では、ルフィたちをモチーフにした楽しいメニューが目白押しです。

「ルフィのスタミナ・ビーフバーガーセット」2600円

ビーフパティ、ベーコン、パストラミビーフをサンドしたバーガーに、ソーセージも付いた肉、肉、さらに肉!とルフィらしさ満点のバーガーセット。

ポテトフライと選べるソフトドリンク付きです。

「チョッパーのピーチゼリー&パンナコッタ」950円

チョッパーをイメージしたカラーがかわいいスイーツは、みずみずしい桃の果肉を存分に味わえて夏にピッタリ♪

「浮き玉ドリンクボトル」2200円

南の海をイメージした浮き玉のドリンクボトル。海賊気分で宴を堪能できます。ルフィやゾロが描かれたボトルで乾杯!ほかにも多彩なメニューが盛りだくさん!推しの一味のメニューをぜひ味わってください。

■麦わらの一味の宴レストラン

期間:2025年6月30日(月)〜10月6日(月)

場所:ディスカバリー・レストラン(ジュラシック・パーク・エリア)

「ONE PIECE」のカートフード

「ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン」1300円

ピリッとスパイシーな味わいの特大フライドチキン。ワイルドにかぶりついてパワーチャージ!

「“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジビターチョコチュリトス」750円

ローの特徴的な帽子やボディペイントをモチーフにしたクールなチュリトス。オレンジシュガーで仕上げた大人な味わいも魅力です。

■「ONE PIECE」フードカート

期間:2025年6月30日(月)〜10月6日(月)

場所:ロストワールド・レストラン横(ジュラシック・パーク・エリア)

サンジの海賊レストラン

戦うコック・サンジがゲストをもてなす『サンジの海賊レストラン』も新たなストーリーでオープンします。お手伝い中の「バルトロメオ」に加え、腹ペコのルフィと、酒が目当てのゾロ、さらにルッチとカクも現れて…!?

大賑わいのレストランで、極上フレンチを堪能してください!

■サンジの海賊レストラン

期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月) 各回約85分、入替制

チケット料金:大人(12歳以上):7000円、子ども(4〜11歳) 2600円

チケット販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア

開催場所:ロンバーズ・ランディング(サンフランシスコ・エリア)

※チケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください。

「ONE PIECE」のオリジナルグッズ

『ワンピース・プレミア・サマー2025』を存分に楽しめる、定番アイテムが今年もたくさんスタンバイしています。

「Tシャツ」(左)4700円、「マフラータオル」2100円

麦わらの一味がキーアートのクールな一枚。バックプリントには一味それぞれのアイコンが配されてフェスTシャツのようなカッコ良さ!また、この夏しか手に入らない限定デザインのタオルも登場します。プレミアムショーをさらに盛り上げるアイテムです。

販売場所:ビバリーヒルズ・ ギフト(ハリウッド・エリア)など

昨年に復活し、やっぱり夏のパークに欠かせない!と人気のウォーター・パレードが今年も開催されます。フロートや、エンターテイナーたちが放つ水だけではなく、四方八方から降りかかる水で全員びしょ濡れ!我を忘れて大人も子どもも大はしゃぎできるパレードです。

今年はサンリオの仲間たちのフロートに、マイメロディ&クロミが初登場!さらに、マリオと仲間たちのフロートにはジュゲムのダンサーも加わり、ウォーター・パレードを一層盛り上げてくれます。

■『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ』

開催期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

走行時間:約40分

※開催時間は日によって異なります。

※運営内容、パレードの内容などは予告なく変更する場合があります。

※パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は、公式WEBサイトをご確認ください。

夜の特別ステージ『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』

超“COOL”なナイト・エンターテイメント『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』 も、昨年に引き続き夜のパークを盛り上げます。

BTSをはじめとする「HYBE MUSIC GROUP」の人気アーティストの楽曲と映像による特別なステージです。新たにライブカメラ演出が加わり、ゲストの没入感はさらにパワーアップ!

ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークなど、さまざまな特殊効果や大音量のライブ演出はもちろん、ハローキティやミニオン、セサミストリートの仲間たち、スタイリッシュなダンサーやDJも登場!

全力で爽快なライブ体験を届けてくれます。

間近でショーを楽しめる『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN 特別鑑賞券』の販売もあるので、びしょ濡れ&超至近距離でステージを楽しみたい方は要チェックです!

■『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』

開催期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

上演時間:約30分

※開催期間が変更になる場合があります。

※アーティスト本人の出演予定はありません。

■『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN 特別鑑賞券』

対象期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

チケット料金:2700円

チケット販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア

※チケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください。

『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPA』のフード&グッズ

「サマーダンスないと限定コースターセット」各2100円

『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPA』期間中には、レストランやカフェ、ワゴンなどでコラボレーションフードやグッズも販売しています。

HYBE MUSIC GROUPの人気アーティスト9組のロゴマークをデザインした、コースターとセットメニューが楽しめる特別メニューをルイズ N.Y. ピザパーラーとメルズ・ドライブインのそれぞれで提供します。

※コースターはセットメニュー1つにつきランダムで1枚もらえます。

期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

場所:ルイズ N.Y. ピザパーラー(ニューヨークエリア)、メルズ・ドライブイン(ハリウッド・エリア)

「スペシャルドリンク&カップホルダーセット」各1300円

9組のアーティストそれぞれをイメージしたオリジナルドリンク&カップホルダーもラインナップ!

トロピカルなドリンクが夏を演出します。

期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

場所:ワーフカフェ(サンフランシスコ・エリア)、ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン(ニューヨーク・エリア)、ボードウォークスナック(アミティ・ビレッジ)

※取り扱う種類は販売場所によって異なります。

「Tシャツ」4700円

ユニバーサル・スタジオ・ストア内には、オリジナルグッズのコーナーがあります。スタイリッシュなTシャツを着て、サマーダンスを盛り上げてください!

「トートバッグ」3900円

アーティストたちのロゴが並ぶ、ブラックのトートバッグは普段使いにもおすすめです。

販売期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ストア(ハリウッド・エリア)

日本の名だたるエンターテイメント・ブランドの世界を超リアルに体感できるシリーズ『ユニバーサル・クールジャパン2025』は今年で10周年を迎えます。2025年の夏からは「SPY×FAMILY」と「薬屋のひとりごと」、それぞれの作品世界にどっぷり浸れるコンテンツがスタート!パーク限定のグッズやフードも登場。作品ファンはもちろん、パークのリピーターも見逃せない強力なラインナップで夏を盛り上げます。

SPY × FAMILY XR ライド 〜オペレーション・ハイパードライブ

「SPY×FAMILY」の目玉は、作品史上初となるVR コースター『SPY×FAMILY XR ライド 〜オペレーション・ハイパードライブ 』です。アトラクションの入り口ではフォージャー家がお出迎え。撮影マストのスポットです。

〜STORY〜

WISEの新人エージェントであるあなたに、新たなスパイミッションが舞い込んだ。 イーデン校に侵入し、保管されている極秘資料を<黄昏>(たそがれ)とともに入手せよ!

しかし、そんなあなたに忍び寄る敵組織の影…さらにアーニャも現れ大混乱!?フランキーが作った「USJ号」 に乗り込み、 フォージャー家と力を合わせて極秘資料を守り抜け!

フォージャー家と一緒に“超リアル”なスパイワールドを駆け抜けるハラハラドキドキのライドを体験できます。

アトラクション終了後には、フォージャー家やイーデン校のなかまたちと一緒に記念写真が撮れる 『SPY×FAMILY XR ライド・フォト・オポチュニティ』も実施中。オリジナルフォトフレームで思い出を大切に飾ることができます。

■SPY × FAMILY XR ライド 〜オペレーション・ハイパードライブ

期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド(ハリウッド・エリア)

※開催期間が変更になる場合があります。

\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJ パークラリー

子どもも大人も気軽に参加できる「SPY×FAMILY」のスペシャルラリーも登場。パーク公式LINEから家族みんなで挑戦することができます。パークに散らばるクイズに挑戦し、正解すると休日を過ごすフォージャー家のボイスを聞くことができます。すべてのクイズに成功すれば、「星(ステラ)」をデザインしたオリジナル限定ステッカーをプレゼント!

■\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJ パークラリー

期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

場所:ニューヨーク・エリア、アミティ・ ビレッジ、ハリウッド・エリア

SPY×FAMILY ストーリー・ライド 〜わくわく 課外授業でトロッコ体験〜

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドでも「SPY×FAMILY」の世界を体感できます。イーデン校の課外授業の一環として、アーニャ、ベッキー、ダミアンたちと一緒に、山の中を猛スピードで駆け抜けるトロッコに乗ることに。進んでいくと真っ暗な洞窟が待ち受けていて…!?

アーニャたちと一緒に大はしゃぎできるライド体験をぜひ!

■SPY×FAMILY ストーリー・ライド 〜わくわく 課外授業でトロッコ体験〜

期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド(ハリウッド・エリア)

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません。

「SPY×FAMILY」のグッズ&フード

アトラクションのストアやユニバーサル・スタジオ・ストアでは、「SPY×FAMILY」のパーク最新オリジナルグッズを販売しています。かわいいアイテムがいっぱいです。

アトラクションのストアには、ライドに登場したバスやアーニャの制服が展示され、世界観たっぷり。ショッピング以外にもお楽しみ満載です。

「肩乗せマスコットキーチェーンセット」2個3500円

バッグやリュックの持ち手に装着できるぬいぐるみのセット。ボンドにアーニャを乗せることもできます。パークを連れて歩いてみてくださいね!

「カチューシャ」3600円、「パーカ」7500円

身に着けグッズも充実。「SPY×FAMILY」の世界を多彩なアイテムで満喫することができます。ほかにもぬいぐるみやお菓子など、手に取りたくなるアイテムが盛りだくさん!

販売場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド、ユニバーサル・スタジオ・ストア(ハリウッド・エリア)

「ベリーエレガント!!アーニャのステラ・チュリトス〜ストロベリー&ラズベリー味〜」750円(左)、「ボンドのアイスサンデー〜バニラ&チョコ」850円

アーニャとボンドをモチーフにしたスイーツもカートで販売中です。カート脇に撮影ポイントもあるので、フードを並べての記念撮影も楽しいですよ!

販売期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

販売場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカート(ハリウッド・エリア)など

薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク 〜謎の薬を調査せよ〜

薬屋の娘・猫猫(マオマオ)が宮中で巻き起こる事件を解決していく、謎解き展開が人気の「薬屋のひとりごと」が『ユニバーサル・クールジャパン2025』に登場します。ゲストは薬師として、パークに隠された手がかりを探しながら事件を解決する、本格謎解きエンターテイメントに挑戦することができます。

「万能薬・龍珠散薬」の中毒症状の原因を突き止めるため、調査資料を読みながら、パーク中を調査します。難解かつ手応えのある謎に、ワクワクしながら任務を遂行できますよ!

見事、薬の正体を解き明かすことができれば、後宮管理者の壬氏(じんし)から特別な栞をもらえるグリーティングに参加することができます。アニメでも人気の猫猫と壬氏と出会えるチャンス!

■薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク 〜謎の薬を調査せよ〜

期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

場所:スタート地点は年間パス・センター前(ハリウッド・エリア)

※開催期間が変更になる場合があります。

「薬屋のひとりごと」のグッズ&フード

猫猫と壬氏をモチーフにしたパーク限定の「薬屋のひとりごと」グッズコーナーをユニバーサル・スタジオ・ストア内に設置。思わず撮影したくなるディスプレイにワクワクしてしまいます。

「アクリルペンスタンド」2600円

パーク内の中国料理レストラン「ザ・ドラゴンズ・パール」の前に猫猫と壬氏が立つ、コラボレーションスタンドは、パークならではのオリジナルアイテム!

販売期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ストア(ハリウッド‧エリア)

「猫猫の彩りスダチ 冷麺コンボ」2000円

「ザ・ドラゴンズ・パール」では、作品世界の宮廷を彷彿とさせるメニューを展開中。さっぱりすだち風味の冷麺は、蒸し鶏や玉子、野菜たっぷりでヘルシーな一品。夏にイチオシです!中華まんがついてボリュームも満足。

「猫猫の莓杏仁豆腐 黄桃添え(左)」600円、「壬氏のライチ香るシトラスドリンク」600円

猫猫と壬氏、それぞれをイメージしたコラボメニューはドリンクも。食を通じて、作品世界にたっぷり没入してください。

販売期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

販売場所:ザ・ドラゴンズ・パール(サンフランシスコ・エリア)

夏の新たなフード体験『World Summer Menu』

さらに夏を堪能できるグルメイベントも開催!世界各国の料理が味わえる『World Summer Menu』が初登場します。パーク内の人気レストランで、夏をコンセプトにした期間限定メニューを提供。

ハワイアンやメキシカン、韓国料理など、夏の食欲を刺激する“HOT”なグルメ体験をぜひ!

「クランチ・タコスバーガーセット」2000円

人気のバーガーショップ、メルズ・ドライブインではハワイ気分が味わえるタコスバーガーが登場。いろんな食感と味が楽しい!

「ヤンニョムチキン・ドッグ」950円

甘辛タレがクセになる韓国風のホットドッグは、ユニバーサル・マーケット内ホットドッグカートで販売。

「ビビンバ・ブリトー 〜ポーク&ワカモレ〜」900円

同じくユニバーサル・マーケット内のトローリー・トリートで販売されるビビンバを巻いたトルティーヤも食べ歩きにおすすめです。

「ジュラシック・ビーフステーキプレート」3000円、「シトラスジャスミンティー」700円

ジャングルにひそむ『ロストワールド・レストラン』では、BIGなグリルステーキにスパイシーなサイドフードが盛りだくさんのプレートとミント&レモンがさわやかなオリジナルティーを。

「和氷菓 夏の涼」1800円

スタイリッシュな外観のジャパニーズ・レストラン、SAIDOでは、金魚が泳ぐ涼やかな見た目も楽しい氷のスイーツや「柑橘おろしと白みその冷やしうどん御膳」2600円を提供しています。

「マリオのいちご ソーダスムージー」(左)、「スヌーピー・フラッペ 〜いちごミルク&白桃」

マリオ・カフェ&ストアにも夏のひんやりスイーツが登場します。いちごの甘酸っぱさとソーダののど越しが夏にぴったりのマリオのソーダスムージーや、サーフィンを楽しむスヌーピーが描かれたいちごミルクと白桃のひんやりしたフラッペで、体をクールに♪“超爽快”に夏のパークを楽しんでください。

■『World Summer Menu』

期間:2025年6月30日(月)〜2026年8月31日(日) ※期間・内容は変更になる場合があります。

場所:パーク内各所

夏のイベントをより快適に楽しんでもらえるよう、涼を取ることができるユニークな取り組みや熱中症対策も実施しています。しっかりと休憩をしながら夏のパークを巡ってください。

パークの仲間とハイパー・クールダウン!『メガ・クール・ゾーン』

思う存分ウォーターシューターを射つことができる“シューティングエリア”が拡大され、パワーアップ!巨大ミストファンでほてった体をクールダウン!

開催場所:ラグーンデッキ(ニューヨーク・エリア)

大迫力の“打ち水”モーメント『クール・スプラッシュ・タイム』

建物の屋上や屋根の上から一斉に水が噴射!水びたしのパークで冷んやりリフレッシュ。ウォーターシューターを持っていれば合図と一緒に地面に水を噴射して楽しめます。

開催場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド前、ハリウッド大通り(ハリウッドエリア)、グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

開催時間:1日2回(13時30分、15時30分)、各回約3分

植樹で木陰のある並木道 『Greene Street(グリーン・ストリート)』

ハリウッドエリアのおさるのジョージ前道路には、ケヤキの並木道が新しく登場!木陰のベンチに腰をおろして、ラグーンから吹き抜ける心地良い風を受けながらのんびり休憩ができます。

熱中症対策 『クルーとクールシェア!』

ゲストの熱中症を防止するため、クルーがパーク内へ出動する『クルーとクールシェア!』を実施しています。「SALT」のマークが入ったポーチを持ったクルーと楽しく交流して、塩分タブレットをゲット!

クルーからは目にも涼しいクールなスプレーアートもプレゼント♪

熱中症ゼロを目指す『オアシス隊』も昨年に引き続きパークを巡回中。がんばるクルーへも冷たいドリンクやおしぼり、塩分タブレットを配布しています。

開催場所:パーク全体(「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™」「スーパー・ニンテンドー・ワールド™」エリアを除く)

開催時間:10〜15時

服装や水分の補給など熱中症対策を万全に、この夏限定のアトラクションやイベントを存分に楽しんでくださいね。

Text:フジタイコ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

TM & © 2025 Universal StudiosUniversal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.HARRY POTTER and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.© Nintendo©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.© 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.© 2025 Peanuts Worldwide LLC© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5040301SING TM & © 2025 Universal StudiosJurassic Park - The Ride TM & © Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc.AWS TM & © 2025 Universal StudiosWoody Woodpecker TM & © Walter Lantz Productions LLC©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション© HYBE JAPAN. All Rights Reserved. (Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZENTERTAINMENT/YX LABELS)©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY 製作委員会©日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会© 2025 SANRIO CO., LTD.書・紫舟