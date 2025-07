【週刊FLASH 7月15日号】 7月1日発売 価格:680円

「週刊FLASH 7月15日号」

光文社は「週刊FLASH 7月15日号」を7月1日に発売した。価格は680円。

今号の表紙と巻頭グラビアはDMM TVで配信中の恋愛リアリティショー「LOVE RING」に出演中の櫻井おとのさん。「温泉デート」をテーマに、雰囲気のある旅館での浴衣姿や純白の水着に身を包んだグラビアを披露している。メイキング動画21分を収録したDVD付録が同梱されている。

他にも、レースクイーン界期待のルーキー夏実晴香さんや、瀬戸内を中心に活動する「STU48」メンバーの工藤理子さん、昨年10月のグラビアデビュー以来多くの雑誌の表紙を飾っている福井梨莉華さん、アイドルグループ「THE ORCHESTRA TOKYO」の平澤芽衣さん、「Sweet Alley」の深江有恵さんらがグラビアに登場している。

