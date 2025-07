7月1日公開

マンガ「機動戦士ガンダム サンダーボルト」を手掛ける太田垣康男氏は、過去イラストを公開する「プレイバック」企画に7月1日、各地で局所的なゲリラ雷雨が発生したことを受けて、雷雨のたびにアップしていた雷雨をバックにフルアーマー・ガンダムのシルエットが浮かび上がる1コマを公開した。

(C) Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved