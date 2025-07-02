稲葉浩志、映像2作品のリリース決定！2024年開催のライブ映像をパッケージ化
■2作品『Koshi Inaba LIVE 2024 ～enIV～』＆『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp～』を発売！
稲葉浩志が、映像2作品『Koshi Inaba LIVE 2024 ～enIV～』と『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp～』をリリースする。
■『Koshi Inaba LIVE 2024 ～enIV～』2025年8月27日発売
ソロでは10年ぶりにリリースとなったアルバム『只者』を携え、2024年6月～8月にかけて開催された全国ツアー『Koshi Inaba LIVE 2024 ～enIV～』からKアリーナ横浜公演を全曲完全収録。ライブにかける渾身の姿とバックステージの模様を収めた2時間25分におよぶ長編ツアードキュメンタリー。
■『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp～』2025年9月24日発売
稲葉浩志ソロのキャリアを総括するオールタイムベストライブ。2024年6月、6日間にわたりZepp Haneda（TOKYO）で行われたレジデンシー公演『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp～』をパッケージ化。1st『マグマ』から最新『只者』まで全6作のソロアルバムごとにコンセプトが組まれ“その日限り”の楽曲が収録された本作は、各公演ごとと、6日間の公演をまとめた『COMPLETE CUBE』（完全受注生産限定）をリリース。『COMPLETE CUBE』には2時間にわたるドキュメンタリー映像他、豪華特典が付属する。
なお、『COMPLETE CUBE』の予約受付期間は2025年7月2日正午から7月21日23時59分まで。
リリース情報
2025.08.27 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ～enIV～』
＜LIVE DISC収録曲＞
01. NOW
02. マイミライ
03. BANTAM
04. Wonderland
05. 念書
06. GO
07. Golden Road
08. ブラックホール
09. Chateau Blanc
10. 我が魂の羅針
11. VIVA!
12. あの命この命
13. 空夢
14. oh my love
15. Stray Hearts
16. Seno de Revolution
17. CHAIN
18. 羽
19. YELLOW
20. Starchaser
21. 気分はI am All Yours
22. 遠くまで
23. Okay
＜DOCUMENTARY DISC＞
全国ツアーを追った長編ドキュメンタリー
DOCUMENTARY ～Surviving enIV～
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp 1～』
＜LIVE DISC収録曲＞
01. 冷血
02. arizona
03. 愛なき道
04. 波
05. そのswitchを押せ
06. なにもないまち
07. 眠れないのは誰のせい
08. 灼熱の人
09. Soul Station
10. NOW
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp 2～』
＜LIVE DISC収録曲＞
01. O.NO.RE
02. Here I am!!
03. Touch
04. LOVE LETTER
05. AKATSUKI
06. 炎
07. GO
08. くちびる
09. ファミレス午前3時
10. NOW
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp 3～』
＜LIVE DISC収録曲＞
01. Wonderland
02. I AM YOUR BABY
03. SAIHATE HOTEL
04. 横恋慕
05. あの命この命
06. ハズムセカイ
07. 正面衝突
08. 透明人間
09. NOW
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp 4～』
＜LIVE DISC収録曲＞
01. 不死鳥
02. 絶対(的)
03. Salvation
04. 静かな雨
05. この手をとって走り出して
06. 主人公
07. CAGE FIGHT
08. Lone Pine
09. 赤い糸
10. NOW
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp 5～』
＜LIVE DISC収録曲＞
01. Cross Creek
02. 孤独のススメ
03. Golden Road
04. BLEED
05. 念書
06. ルート53
07. ジミーの朝
08. Stay Free
09. oh my love
10. NOW
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp 6～』
＜LIVE DISC収録曲＞
01. ブラックホール
02. Chateau Blanc
03. Symphony #9
04. マイミライ
05. BANTAM
06. 波
07. 遠くまで
08. VIVA!
09. シャッター
10. 気分はI am All Yours
11. 空夢
12. Starchaser
13. Stray Hearts
14. Seno de Revolution
15. CHAIN
16. 羽
17. Okay
18. 我が魂の羅針
19. NOW
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp～ COMPLETE CUBE』
＜収録内容＞
LIVE DISC 1, 2, 3, 4, 5, 6
DOCUMENTARY DISC：DOCUMENTARY ～Surviving en-Zepp～（117分）
PHOTO BOOK（100P）
LYRICS BOOK
タダモノノート & メタルペンシル
COMPLETE CUBE STAND（CUBEを飾る専用スタンド）
※完全受注生産限定
※お届け・店頭受取開始：9月23日
B’z OFFICIAL SITE
https://bz-vermillion.com