稲葉浩志、映像2作品のリリース決定！2024年開催のライブ映像をパッケージ化

■2作品『Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~』&『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~』を発売!

稲葉浩志が、映像2作品『Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~』と『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~』をリリースする。

■『Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~』2025年8月27日発売

ソロでは10年ぶりにリリースとなったアルバム『只者』を携え、2024年6月~8月にかけて開催された全国ツアー『Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~』からKアリーナ横浜公演を全曲完全収録。ライブにかける渾身の姿とバックステージの模様を収めた2時間25分におよぶ長編ツアードキュメンタリー。

■『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~』2025年9月24日発売

稲葉浩志ソロのキャリアを総括するオールタイムベストライブ。2024年6月、6日間にわたりZepp Haneda(TOKYO)で行われたレジデンシー公演『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~』をパッケージ化。1st『マグマ』から最新『只者』まで全6作のソロアルバムごとにコンセプトが組まれ“その日限り”の楽曲が収録された本作は、各公演ごとと、6日間の公演をまとめた『COMPLETE CUBE』(完全受注生産限定)をリリース。『COMPLETE CUBE』には2時間にわたるドキュメンタリー映像他、豪華特典が付属する。

なお、『COMPLETE CUBE』の予約受付期間は2025年7月2日正午から7月21日23時59分まで。

リリース情報

2025.08.27 ON SALE

Blu-ray&DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~』

<LIVE DISC収録曲>

01. NOW

02. マイミライ

03. BANTAM

04. Wonderland

05. 念書

06. GO

07. Golden Road

08. ブラックホール

09. Chateau Blanc

10. 我が魂の羅針

11. VIVA!

12. あの命この命

13. 空夢

14. oh my love

15. Stray Hearts

16. Seno de Revolution

17. CHAIN

18. 羽

19. YELLOW

20. Starchaser

21. 気分はI am All Yours

22. 遠くまで

23. Okay

<DOCUMENTARY DISC>

全国ツアーを追った長編ドキュメンタリー

DOCUMENTARY ~Surviving enIV~

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp 1~』

<LIVE DISC収録曲>

01. 冷血

02. arizona

03. 愛なき道

04. 波

05. そのswitchを押せ

06. なにもないまち

07. 眠れないのは誰のせい

08. 灼熱の人

09. Soul Station

10. NOW

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp 2~』

<LIVE DISC収録曲>

01. O.NO.RE

02. Here I am!!

03. Touch

04. LOVE LETTER

05. AKATSUKI

06. 炎

07. GO

08. くちびる

09. ファミレス午前3時

10. NOW

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp 3~』

<LIVE DISC収録曲>

01. Wonderland

02. I AM YOUR BABY

03. SAIHATE HOTEL

04. 横恋慕

05. あの命この命

06. ハズムセカイ

07. 正面衝突

08. 透明人間

09. NOW

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp 4~』

<LIVE DISC収録曲>

01. 不死鳥

02. 絶対(的)

03. Salvation

04. 静かな雨

05. この手をとって走り出して

06. 主人公

07. CAGE FIGHT

08. Lone Pine

09. 赤い糸

10. NOW

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp 5~』

<LIVE DISC収録曲>

01. Cross Creek

02. 孤独のススメ

03. Golden Road

04. BLEED

05. 念書

06. ルート53

07. ジミーの朝

08. Stay Free

09. oh my love

10. NOW

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp 6~』

<LIVE DISC収録曲>

01. ブラックホール

02. Chateau Blanc

03. Symphony #9

04. マイミライ

05. BANTAM

06. 波

07. 遠くまで

08. VIVA!

09. シャッター

10. 気分はI am All Yours

11. 空夢

12. Starchaser

13. Stray Hearts

14. Seno de Revolution

15. CHAIN

16. 羽

17. Okay

18. 我が魂の羅針

19. NOW

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ COMPLETE CUBE』

<収録内容>

LIVE DISC 1, 2, 3, 4, 5, 6

DOCUMENTARY DISC:DOCUMENTARY ~Surviving en-Zepp~(117分)

PHOTO BOOK(100P)

LYRICS BOOK

タダモノノート & メタルペンシル

COMPLETE CUBE STAND(CUBEを飾る専用スタンド)

※完全受注生産限定

※お届け・店頭受取開始:9月23日

B’z OFFICIAL SITE

https://bz-vermillion.com