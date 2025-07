NEWS歴代ライブ⾳源サブスク解禁決定！9作品を隔週で配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■7月8日より、毎週火曜19時にStationheadにてリスニングパーティーも開催!

NEWSの歴代ライブ音源が、7月4日より各種音楽配信サービスにて配信されることが決定した。

2017年の『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND』から、2023年の20周年東京ドーム公演『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!~シングル全部やっちゃいます~』まで、9作品のライブ音源が配信される。

現在Prime Videoにて歴代ライブ映像17作品が順次配信され、独自の演出に注目が集まるNEWSのライブ。『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND』以降のライブ映像の配信に先駆け、7月4日から8月29日にかけて、隔週金曜に2作品ずつライブ音源も配信となる。

2017年からアルバムと連動して壮大な物語を紡いだ[N・E・W・S]4部作ツアーや、全編生バンドのサウンドとともに作り上げた『NEWS LIVE TOUR 2022 音楽』、20周年を怒涛の全シングルメドレーで祝った東京ドーム公演など、NEWSのコンセプチュアルな音楽表現が形作られたライブ9作品を、会場の熱気や歓声そのままに音源で楽しむことができる。

また、配信を記念して7月8日より、毎週火曜19時にStationheadにて9作品のリスニングパーティーも開催される。

8月6日には15枚目のアルバム『変身』の発売を控え、全国ライブツアー『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』の開催も決定しているNEWS。結成22周年を前に、さらなるエンターテインメントを世に放つ彼らの真骨頂である“ライブ”の軌跡を、臨場感溢れる音源で体感しよう。

リリース情報

2025.07.04 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND』

2025.07.04 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA』

2025.07.18 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry”』

2025.07.18 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-』

2025.08.01 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA』

2025.08.01 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS LIVE TOUR 2020 STORY』

2025.08.15 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS LIVE TOUR 2022 音楽』

2025.08.15 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO』

2025.08.29 ON SALE

DIGITAL ALBUM『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!~シングル全部やっちゃいます~』

イベント情報

『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND Stationhead リスニングパーティー』

07/08(火)19:00~

『NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA Stationhead リスニングパーティー』

07/15(火)19:00~

『NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry” Stationhead リスニングパーティー』

07/22(火)19:00~

『NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE- Stationhead リスニングパーティー』

07/29(火)19:00~

『NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA Stationhead リスニングパーティー』

08/05(火)19:00~

『NEWS LIVE TOUR 2020 STORY Stationhead リスニングパーティー』

08/12(火)19:00~

『NEWS LIVE TOUR 2022 音楽 Stationhead リスニングパーティー』

08/19(火)19:00~

『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO Stationhead リスニングパーティー』

08/26(火)19:00~

『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!~シングル全部やっちゃいます~ Stationhead リスニングパーティー』

09/02(火)19:00~

※スケジュールは変更になる場合あり

NEWS OFFICIAL SITE

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0005