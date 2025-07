ディズニーストアと栃木県のご当地ドリンク「レモン牛乳」の共同企画グッズとして「ドナルドダック」と「チップ&デール」をモチーフにしたお菓子が揃う新コレクションが登場。

食べた後にも楽しめるぬいぐるみやポーチ付きのお菓子に加え、キャラクターをプリントしたクッキーなどが展開されます☆

ディズニーストア「レモン牛乳」共同企画「ドナルドダック・チップ&デール」コレクション「関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」

発売日:2025年7月4日(金)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/snacks/lemon/2025/

ディズニーストアから、栃木県のご当地ドリンク「レモン牛乳」との共同企画によるお菓子コレクション「関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」が登場。

2024年に発売され人気を博したシリーズの第2弾となる今回は「ドナルドダック」と「チップ&デール」をモチーフにしたお菓子が用意されます。

暑い夏にぴったりの、涼しさと季節感を楽しめるレモン風味のお菓子ばかりです☆

コレクションには、ぬいぐるみやポーチがケースになった、お菓子を食べた後も楽しめるレモン風味のラムネや「ドナルドダック」に加え「チップ&デール」も描かれたグミ入りポーチがラインナップ。

さらに紐をキュッと絞るとレモンの形になるキュートな巾着に入ったクッキーや、こだわりの釜揚げ製法で仕上げたレモン牛乳風味のポテトチップスも登場します☆

ドナルド ラムネ ケース入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格:3,600円 (税込)

サイズ:全長:約 36cm

座った時:約 高さ26×幅23×奥行き17cm

レモンをイメージした装いが爽やかキュートな「ドナルドダック」のぬいぐるみケース入り、レモン風味のラムネ。

ななめ掛けしているレモンデザインのポシェットを開けると、中には個包装のかわいいお菓子が6個入っています。

輪切りレモンのイラストがプリントされた、レモン風味のラムネです。

ポシェットはドナルドから外すこともできるので、ポシェットをポーチとして携帯できます。

ドナルド、チップ&デール ポテトチップス 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格:550円 (税込)

サイズ:約縦29×横22×厚み6.5cm

「ドナルドダック」と「チップ&デール」のレトロかわいいパッケージに入った、レモン牛乳風味の甘塩っぱいポテトチップス「関東・栃木レモンポテトチップ」

こだわり釜揚げ製法のポテトチップスは、ウェーブカットされたチップスの歯触り豊かな食感がクセになります。

じゃがいも本来の風味引き立つ素朴で懐かしい味が楽しめるスナック菓子です。

ドナルド、チップ&デール グミ ポーチ入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格:2,600円 (税込)

サイズ:約高さ17.5×幅9×奥行き8cm/カラビナ 約長さ5cm

存在感抜群なポーチに入った、酸味の効いたレモン風味のグミ。

カラビナ付きのポーチはレモン牛乳パックをモチーフにした楽しいデザインになっています。

中にはグミがたくさん入っています。

個包装なのでみんなでシェアしやすいのも嬉しいポイントです。

ドナルド、チップ&デール クッキー 巾着入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約縦20×横16.5×厚み3.5cm

紐をキュッと絞るとレモンの形になる、レモン牛乳をモチーフにした巾着付きクッキー。

中には、レモンの形をしたレモン風味のクッキーが6個入っています。

ホワイトチョコレートで仕上げた、まろやかな味わいの焼き菓子です。

ドナルド、チップ&デール クッキー 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格:1,000円 (税込)

サイズ:約高さ12.5×直径7.5cm

「関東・栃木レモン」のロゴと「ドナルドダック」と「チップ&デール」のパッケージに入った、レモン牛乳を使用したまろやかな味わいのレモンクッキー。

“関東・栃木レモン”を使用した味わい豊かなクッキーには「ドナルドダック」「チップ」「デール」がプリントされています。

8個の個包装クッキーそれぞれに、いずれかのキャラクターフェイスがプリントされているのに注目です☆

食べた後にも楽しめるぬいぐるみやポーチ付きのお菓子や、キャラクターをプリントしたクッキーなどがラインナップ。

ディズニーストア「レモン牛乳」共同企画「ドナルドダック・チップ&デール」コレクション「関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」は、2025年7月4日より順次販売開始です☆

