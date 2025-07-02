3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ê¤É¶¨µÄ
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ï1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡ÖÀ¾Â¦½ô¹ñ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥·¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍø±×¤òÌµ»ë¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÈ¿¥í¥·¥¢¤ÎµòÅÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÎÎÅÚÅª¤Ê¸½¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚÊÝÁ´¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»Ù»ý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁÐÊý¤Î¹¶·â¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Æü¡¢¥í¥·¥¢ÃæÉô¤Î¥¤¥¸¥§¥Õ¥¹¥¯¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼óÄ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤¬»àË´¡¢40¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¸¥§¥Õ¥¹¥¯¤Ï¥í¥·¥¢Í¿ô¤ÎÊ¼´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥«¥é¥·¥Ë¥³¥Õ¡×¤Î¹©¾ì¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë·³»ö¹©¶ÈÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£