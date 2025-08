「大分ハローキティ空港」と「ハーモニーランド」をつなぐラッピングバス「ハーモニーライナー」の運行がスタート。

空港発の初便出発式には、人気キャラクター「ハローキティ」も登場。

大分ハローキティ空港・杵築駅・ハーモニーランド「ハーモニーライナー」

実証運行:2025年8月2日(土)〜11月15日(土)※ハーモニーランド休園日は運休

運行事業者:大分交通株式会社

運行ダイヤ:

空港発→ ハーモニーランド大分空港9:21→杵築駅9:48→ハーモニーランド9:56大分空港10:09→杵築駅10:36→ハーモニーランド10:44大分空港12:00→杵築駅12:27→ハーモニーランド12:35大分空港13:00→杵築駅13:27→ハーモニーランド13:35大分空港14:33→杵築駅15:00→ハーモニーランド15:08大分空港15:20→杵築駅15:47→ハーモニーランド15:55※2025年8月2日の初便は10:09発ハーモニーランド発→ 空港ハーモニーランド10:12→杵築駅10:20→大分空港10:47ハーモニーランド11:09→杵築駅11:17→大分空港11:44ハーモニーランド13:11→杵築駅13:19→大分空港13:46ハーモニーランド13:57→杵築駅14:05→大分空港14:32ハーモニーランド17:11→杵築駅17:19→大分空港17:46※2025年8月2日の初便は11:09発

運行区間と運賃:

大分空港⇔ 杵築駅:910円

杵築駅⇔ ハーモニーランド:270円

大分空港⇔ ハーモニーランド:1,000円

チケット:予約不要・事前購入なし ※通常の路線バスと同様に降車時支払い

サンリオエンターテイメントが、大分県の主導するラッピングバス「ハーモニーライナー」の実証運行に連携。

大分県日出町の「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」と、大分県国東市にある「大分ハローキティ空港」間のルートが、2025年8月2日から実証運行されます。

「ハーモニーライナー」とは

「大分ハローキティ空港」からJR杵築駅を経由し、「ハーモニーランド」までを結ぶラッピングバス「ハーモニーライナー」

「ハローキティ」をはじめとするサンリオキャラクターズの姿が描かれた、特別なデザインの直通バスは、移動中の気分をアゲてくれる存在です☆

そんな「ハーモニーライナー」が空港発は1日6便、ハーモニーランド発は1日5便のダイヤで運行されます。

これまでは空港から直接つながる公共交通機関がなかった「ハーモニーランド」

サンリオキャラクターたちが彩る「ハーモニーライナー」の運行で、空港からのアクセス改善と観光導線の強化ができ、空港到着後のスムーズな移動をサポートします!

大分県と連携し、大阪・関西万博の開催にあわせて、国内外からの観光客誘致を目的としたさまざまな観光キャンペーンを「#大分から世界へHELLO」と題して、実施しているサンリオエンターテイメント。

第1弾として大分空港が「大分ハローキティ空港」という愛称を冠し、新たなスタートを切りました。

この愛称化は、世界で唯一の屋外型サンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」が県内にあり、長年にわたり大分県と共に歩んできた背景があっての実現です。

「大分ハローキティ空港」は「世界でいちばん、あたたまる空港」をコンセプトに、サンリオキャラクターあふれる空港ラッピングや限定グッズの展開などが実施されています。

こうした動きの中で、長年ファンから運行を待ち望まれていた「大分ハローキティ空港」と「ハーモニーランド」を結ぶ特別なバス。

「ハーモニーライナー」の運行は、両者を象徴的につなぐ架け橋となる企画です!

これまでの「ハーモニーランド」は、車以外の交通手段で来園するゲストが全体の約10%と少なく、公共交通の利便性向上は長年の課題でした。

「ハーモニーライナー」の導入により、空港からのアクセスが飛躍的に向上し、インバウンドや県外からの観光客も含めた来園者数の底上げを図ります。

今後も随時完成する空港装飾をはじめ、観光促進を目的に、さまざまな施策を展開。

2025年9月には大阪・関西万博大分県ブースに「ハーモニーランド」特別コーナーの設置、2025年10月にはツール・ド・九州2025の当日イベントでPRなどを予定しています!

「ハーモニーライナー」デザイン

「ハーモニーライナー」は、両面異なるデザインになっています。

片側は「ハーモニーランド」で開催中の「Harmonyland Ice Cream Summer」をイメージした実写デザイン。

もう片面は「大分ハローキティ空港」をイメージした、ワクワクとした旅を連想させるデザインになっています。

内容もサンリオらしいデザインに。

座席のカバーもかわいい☆

最後部の座席のカバーはサンリオキャラクターズが大集合!

「ハーモニーライナー」出発式

日時:2025年8月2日(土)9:30〜

場所:大分ハローキティ空港

出演キャラクター:ハローキティ

運行開始初日となる2025年8月2日には、「大分ハローキティ空港」10:09発の第1便出発にあわせて出発式が開催されました。

出発式では株式会社サンリオエンターテインメント 小巻亜矢代表取締役社長が挨拶を行いました。

小巻社長は、ハーモニーランドが35周年を迎えるタイミングで、長年課題だった交通インフラの改善が実現したことへの喜びを表明しました。

2024年、大分県とハーモニーランド、サンリオが観光分野、子育て分野、女性活躍分野、SDGsなどで協定を結び、その結果としてハローキティ空港が実現したことを説明。

また、ハーモニーライナーの運行開始により、交通インフラが整備され、大分県の観光振興につながることへの期待を述べました。

小巻社長は、IPの力と自治体、地元企業、学校などが連携することで、日本のパワーをアジアや世界に発言できることへの期待を述べ、万博終了までハローキティ空港を継続することも言及しました。

当日は「ハローキティ」が運行のお祝いに登場し、テープカットに参加。

初便の出発を

お見送りしました。

また、ハーモニーランドでは、第2便の到着にあわせてキャラクターによる特別なお出迎えを実施。

バッドばつ丸がバスの到着を歓迎しました。

サンリオキャラクターたちが彩るラッピングバスで、「大分ハローキティ空港」から「ハーモニーランド」への移動が便利に。

途中、杵築駅に停車するので、博多方面への移動にも便利です。

サンリオエンターテイメントの「ハーモニーライナー」は、2025年8月2日から11月15日まで運行です!

※運行時刻や運賃は現在運輸局へ申請中のため、今後変更になる可能性があります(確定次第あらためてお知らせ)

