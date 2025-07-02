「2025 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル公開
【モデルプレス＝2025/07/02】相葉雅紀が司会を務める7月2日放送のフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜22時48分）。同日、公式サイトにてタイムテーブルが公開された。
【写真】「2025 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル
【18時半〜】
・AKB48「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Maybe」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのConfession」
・CLASS SEVEN「miss you」
・原因は自分にある。「カラフるワンダフル」
・こっちのけんと×中島健人「はいよろこんで」
・GENERATIONS「Magic Hour」
・日向坂46「Love yourself！」
・ME:I「MUSE」
【19時頃〜】
・INI「Pineapple Juice」
・&TEAM「Deer Hunter」
・郷ひろみ×香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」／「GOLDFINGER'99」
・TUBE×近藤真彦×織田哲郎「6、6、Rock！」
・東方神起「接吻」／ORIGINAL LOVE
・Travis Japan「Would You Like One？」
・なにわ男子「ギラギラサマー」
・氷川きよし×倖田來未「TATTOO」／中森明菜
・平手友梨奈「ガラスの十代」／光GENJI
・BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」
・Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
・LE SSERAFIM「DIFFERENT」
【20時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド「革命道中」
・幾田りら「恋風」
・ORANGE RANGE「以心電信」
・ORANGE RANGE×INI「イケナイ太陽」
・CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
・timelesz「Rock this Party」
・NiziU「Shining day」
・HANA「Burning Flower」
・FANTASTICS「Got Boost？」「Candy Blaze」
・FRUITS ZIPPER「かがみ」
・FRUITS ZIPPER×CUTIE STREET「わたしの一番かわいいところ」
・三浦大知「Horizon Dreamer」
・M!LK×ビジュイイじゃん選抜「イイじゃん」
FANTASTICS (佐藤大樹・澤本夏輝・堀夏喜)・&TEAM (K・TAKI・MAKI)
【21時頃〜】
・EIKO＆shin feat. 幾田りら「Sing along！！！」
・XG「NEW DANCE」
・ELAIZA「蝶々結び」／Aimer
・草なぎ剛「STAY WITH ME」
・倖田來未×NiziU（MAKO・RIO・MAYA・MAYUKA）「Butterfly」
・SUPER BEAVER「主人公」
・松田元太・松倉海斗（Travis Japan）「小さな恋のうた」／MONGOL800
・TREASURE「FANTASTIC BABY -JP Ver.-」／BIGBANG
・氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」
・FRUITS ZIPPER×CUTIE STREET「◆桃色片想い◆」／松浦亜弥（◆はハートマーク）
・ME:I「ミスター」／KARA
・Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
・Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
【22時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド×ELAIZA「Story」／AI
・Aqua Timez×八木勇征（FANTASTICS）×藤牧京介（INI）「虹」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER） × Superfly「人として」
・香取慎吾「UNERI KUNERI（feat. Kroi）」
・DA PUMP「Pon de SKY, Pon de STAR」
・中島健人「MONTAGE」
・Number_i「GOD_i」
・NEWS「チャンカパーナ」
※アーティスト名50音順
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「2025 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル
【18時半〜】
・AKB48「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Maybe」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのConfession」
・CLASS SEVEN「miss you」
・原因は自分にある。「カラフるワンダフル」
・こっちのけんと×中島健人「はいよろこんで」
・GENERATIONS「Magic Hour」
・日向坂46「Love yourself！」
・ME:I「MUSE」
・INI「Pineapple Juice」
・&TEAM「Deer Hunter」
・郷ひろみ×香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」／「GOLDFINGER'99」
・TUBE×近藤真彦×織田哲郎「6、6、Rock！」
・東方神起「接吻」／ORIGINAL LOVE
・Travis Japan「Would You Like One？」
・なにわ男子「ギラギラサマー」
・氷川きよし×倖田來未「TATTOO」／中森明菜
・平手友梨奈「ガラスの十代」／光GENJI
・BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」
・Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
・LE SSERAFIM「DIFFERENT」
【20時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド「革命道中」
・幾田りら「恋風」
・ORANGE RANGE「以心電信」
・ORANGE RANGE×INI「イケナイ太陽」
・CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
・timelesz「Rock this Party」
・NiziU「Shining day」
・HANA「Burning Flower」
・FANTASTICS「Got Boost？」「Candy Blaze」
・FRUITS ZIPPER「かがみ」
・FRUITS ZIPPER×CUTIE STREET「わたしの一番かわいいところ」
・三浦大知「Horizon Dreamer」
・M!LK×ビジュイイじゃん選抜「イイじゃん」
FANTASTICS (佐藤大樹・澤本夏輝・堀夏喜)・&TEAM (K・TAKI・MAKI)
【21時頃〜】
・EIKO＆shin feat. 幾田りら「Sing along！！！」
・XG「NEW DANCE」
・ELAIZA「蝶々結び」／Aimer
・草なぎ剛「STAY WITH ME」
・倖田來未×NiziU（MAKO・RIO・MAYA・MAYUKA）「Butterfly」
・SUPER BEAVER「主人公」
・松田元太・松倉海斗（Travis Japan）「小さな恋のうた」／MONGOL800
・TREASURE「FANTASTIC BABY -JP Ver.-」／BIGBANG
・氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」
・FRUITS ZIPPER×CUTIE STREET「◆桃色片想い◆」／松浦亜弥（◆はハートマーク）
・ME:I「ミスター」／KARA
・Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
・Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
【22時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド×ELAIZA「Story」／AI
・Aqua Timez×八木勇征（FANTASTICS）×藤牧京介（INI）「虹」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER） × Superfly「人として」
・香取慎吾「UNERI KUNERI（feat. Kroi）」
・DA PUMP「Pon de SKY, Pon de STAR」
・中島健人「MONTAGE」
・Number_i「GOD_i」
・NEWS「チャンカパーナ」
※アーティスト名50音順
（modelpress編集部）
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