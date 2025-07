モコモコのポチャッコやハンギョドンにきゅん。「はぴだんぶい」のメガネ拭きは“スマホクリーナー”としても◎

メガネブランド Zoff(ゾフ) が、サンリオの人気キャラクターユニット「はぴだんぶい」と初コラボレーション。アイウェアやクリーナーなどがそろうコラボアイテムが、7月11日(金)に全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアなどで発売されます。また、Zoff公式オンラインストアでは、7月10日(木)まで先行予約を受付中。アイウェアはもちろん、手に取りやすい価格の「メガネ拭き」や「クリーナー」もかわいいので、見逃し厳禁ですよ。

Zoff×「はぴだんぶい」コラボはアイウェア以外も必見です© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071「はぴだんぶい」は、2025年サンリオキャラクター大賞で上位にランクインした人気キャラクターで構成された、“個性あふれる6にんの男のコたち”です。Zoffと「はぴだんぶい」のコラボは、“メガネ姿の私もいいじゃん♪ coolでcuteな私に出会おう!”がテーマ。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071コラボアイテムには、手持ちのアイウェアにも使える「ソフトポーチ」(税込2200円)などもラインナップしています。実用的でかわいいグッズがたっぷりとお目見えしたので、くまなくチェックするのがおすすめですよ。チャーム感覚の「クリーナー」はスマホにも使えちゃう© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071「マスコットクリーナー」(税込1200円)は、ボールチェーンが付いたチャーム型のクリーナー。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071刺繍であしらわれた立体的なキャラクターたちは、バッグやポーチにつけているだけでもかわいいこと間違いなしです。メガネクリーナーだけでなく、スマホクリーナーとしても活躍しますよ。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071「ダイカットメガネ拭き」(税込900円)は、手持ちのアイウェアにプラス1したいアイテム。キャラクターの形に沿ってカットされていて、持ち運びやすいサイズ感が◎ 一緒にお出かけしている気分を味わえそうです。6人のキャラクターから、推しのデザインをゲットしちゃいましょう〜!アイウェアについてくる「ケース&メガネ拭き」にも注目!© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071Zoffと「はぴだんぶい」のコラボモデルは、メガネ(税込7700〜1万1100円)が3型16種、サングラス(税込9900〜1万2200円)は4型14種と豊富なラインナップ。サングラスは、内2型4種がEC限定のモデルです。アイウェアには、「はぴだんぶい」の6人がギュッと集まったものから1人ずつのものまで、幅広いデザインがそろいます。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071いずれもセットレンズ代込みの金額で、「オリジナルケース・メガネ拭き」が付いてきますよ。メガネ拭きには、「はぴだんぶい」全員がアイウェアを頭にのせていて、とってもかわいい!カラーでプリントされているのもうれしいですよね。7月11日は近くのZoffへGO〜!© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071Zoffと「はぴだんぶい」コラボのサングラスは、プラス3300円〜、度付きレンズへの変更が可能です。気になる人は、ショッピングがてら近くのZoff店舗にぜひ足を運んでみてくださいね。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071Zoff公式オンラインストアhttps://www.zoff.co.jp/参照元:株式会社インターメスティック プレスリリース