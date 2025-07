モデルでレースクィーンの日南まみが、1日発売の雑誌「週刊SPA! 7月8・15日合併号」(扶桑社)に登場。艶やかなグラビアを披露している。 1995 年、北海道生まれの日南さん。「レースアンバサダーアワード2024」にて「メディバンネップリ賞」を獲得。2024年より「STANLEY レースアンバサダー」を務める。 今回のアザ―カットを収録した最新デジタル写真集も同日発売。 SPA!デジタル写真集

