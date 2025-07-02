櫻坂46、4周年を祝うZOZOマリンスタジアムライブ映像化決定！史上最高7万2,000人を動員
■ステージ裏の見切れ席まで埋め尽くされた圧巻の光景が映像化！
櫻坂46が、8月27日にLIVE Blu-ray＆DVD『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』をリリースすることが決定した。
これは、7月1日22時に1回限りでプレミア公開された『もう一曲 欲しいのかい？～4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM～』のライブ映像の最後に、突如テロップが表示されて解禁となった。
2024年11月23日・24日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催された本公演は、グループ4周年を祝うメモリアルなライブ。ZOZOマリンスタジアム史上最高動員数の7万2,000人を動員し、まさに櫻坂46の勢いを象徴するライブとなった。
なお、収録内容などの詳細は後日発表される。
リリース情報
2025.06.25 ON SALE
SINGLE 「Make or Break」
2025.08.27 ON SALE
Blu-ray＆DVD『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/