コブクロにとってメジャー初となるミニアルバム『THIS IS MY HOMETOWN』のリリースに先駆けて、表題曲「THIS IS MY HOMETOWN」の先行配信が7月2日(水)よりスタートとなり、あわせて楽曲のテーマである“故郷”を軸に構成されたミュージックビデオが公開された。 コブクロ結成の地・大阪と小渕健太郎の地元・宮崎で撮影が行われ、大阪では1998年の結成当時に2人がストリートライブを行っていた堺東銀座通り商店街に加え、2024年に黒田俊介が開いた焼肉サンド屋『九月八日』の前で、久しぶりにストリートさながらの歌唱を披露している。シャッターには小渕による当時の2人の姿のイラストが描かれており、段ボールとギターケースを用いた原点回帰の演出も印象的だ。 小渕の故郷・宮崎で撮影された映像には、彼が足しげく通ううどん店『重乃井』や、地元の親友たち、かつて実家のあった後田川緑道公園などが登場しており、土地と人に支えられたコブクロのルーツを辿る作品となっている。同時に、ファンから募集した“ふるさとの写真”14枚も映像内に使用され、北海道(函館)から沖縄(宮古島)、さらには海外(USA)まで、各地の風景がコブクロの歩みと重なるように彩りを添える映像作品となった。 ミニアルバム『THIS IS MY HOMETOWN』は、大阪・関西万博のアンバサダーを務める2人が、“故郷・大阪”をテーマに制作した1作だ。リード曲「THIS IS MY HOMETOWN」に加え、大阪・関西万博オフィシャルテーマソング「この地球(ほし)の続きを」や、ライブで数回のみ披露されてきたレア曲「おさかなにわ」など、地元への愛情を映し出した全7曲を収録。加えて、やしきたかじんのカバー「大阪恋物語」のライブ音源を新アレンジで収めている。 コブクロ「THIS IS MY HOMETOWN」 2025年7月2日(水)配信配信:https://kobukuro.lnk.to/timh コブクロ ミニアルバム『THIS IS MY HOMETOWN』 2025年7月16日(水)発売特設サイト:https://kobukuro.com/feature/thisismyhometown●通常盤(CD)WPCL-13658/価格:2,500円+税/16P歌詞ブックレット付き●ファンサイト会員限定盤(CD+DVD+グッズ)WPZL-60064/5/価格:3,900円+税※スリーブケース、16P歌詞ブックレット、DVDには1999年11月12日・天王寺MIO前でのストリートライブ全15曲を収録1.THIS IS MY HOMETOWN2.この地球(ほし)の続きを(大阪・関西万博オフィシャルテーマソング)3.大阪恋物語 -Refined the live take-4.42.195km(大阪マラソン公式テーマソング)5.おさかなにわ(23年ぶり初音源化)6.大阪SOUL(大阪マラソン公式テーマソング)-Bonus Track- この地球の続きを -Opening Ceremony, Expo2025 osaka, kansai, Japan- ファンサイト会員限定盤DVD:「STREET LIVE Archive at 天王寺MIO 1999.11.12」1.轍2.雨あがりの夜空に (cover)3.Bye Bye Oh! Dear My Lover4.君といたいのに5.Bell6.ボクノイバショ7.太陽8.2人9.坂道10.桜11.コンパス12.夢唄13.ストリートのテーマ14.轍15.ココロの羽全15曲予定 <KOBUKURO […]

