7月31日配信開始となる佐藤健主演のNetflixシリーズ『グラスハート』より、野田洋次郎(RADWIMPS) 作詞・作曲のタイトルソング「Glass Heart」が流れるメイン予告が、キーアートと共に解禁された。本作は、1993年から現在まで書き継がれてきた若木未生の漫画を映像化する青春音楽ラブストーリー。主演・佐藤健自身が映像化を念願し、自ら企画した一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。

所属していたバンドを理不尽な理由でクビになった大学生・西条朱音(宮崎優/「崎」は「たつさき」が正式表記)。打ちひしがれる朱音だったが、孤高の天才ミュージシャン・藤谷直季(佐藤健)から突然、彼が率いる4人組の新バンド「TENBLANK(テンブランク)」のドラマーとしてスカウトされる。藤谷が生み出す唯一無二の楽曲と、4人の熱く激しい演奏により、瞬く間に世の中を席巻していくTENBLANK。しかし快進撃を続けるバンドの前に、数々の壁が立ちはだかり…。監督は柿本ケンサクと、Netflixシリーズ『全裸監督 シーズン 2』の後藤孝太郎。脚本には、アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』、アニメ映画『心が叫びたがってるんだ。』などの岡田麿里を筆頭に女性脚本家が名を連ねる。メイン予告では、野田洋次郎が作詞・作曲を手がけ、佐藤健が歌う本作のタイトルソング「Glass Heart」が初公開。野田自身の個性を存分に発揮すると同時に「かつてないサウンドを生み出してほしい」という製作陣の依頼に応えて書き下ろした楽曲だ。予告前半は、TENBLANKの運命的な出会いから、野田洋次郎が作詞し飛内将大が作曲を手掛けたTENBLANKの楽曲「旋律と結晶」の疾走感あふれるメロディーに乗せて、一気に彼らがスターダムに駆け上がっていくまでを映し出す映像となっている。しかし打って変わって後半では、野田洋次郎が紡ぎ、佐藤健の歌声が染み渡るミディアムバラードの初公開楽曲「Glass Heart」に乗せ、藤谷、そして朱音をきっかけに、友情、嫉妬、恋のドラマがそれぞれ動き出す瞬間が切り取られている。キーアートも、TENBLANKのメンバーたちによる、二度と戻らない“青春”が閉じ込められたような一枚に仕上がっている。本作の劇伴を担当したのは、映画『おおかみこどもの雨と雪』ほか多くの映画・ドラマの劇伴、CM 音楽を手がける高木正勝。登場人物たちの繊細な心の動きや葛藤を表現、厚い友情と淡い恋の物語を盛り上げている。さらに、野田洋次郎に加え、Taka(ONE OK ROCK)、川上洋平[Alexandros]、清竜人、Yaffle、TeddyLoid、たなか(Dios)といった、現在の日本音楽界の第一線で活躍する多様なミュージシャンたちが本作の世界観に共鳴し、楽曲やリリックを提供。また、若者を中心に指示を集める、ざらめ、aoなど次世代ボーカリストたちも参加し、総勢26組にものぼるアーティストたちが参加していることが一挙解禁となった。野田と共に佐藤と親交が深いことで知られる Taka(ONE OK ROCK)は、ドラマ後半の重要シーンをよりエモーショナルに印象づける、ざらめが歌う劇中曲を制作。「この曲を歌うざらめの声の個性と劇中歌としてしっかりと映像に馴染むようにという事を健と話し合いながら作りました。自分にとっても新しいチャレンジでしたが、楽しめたので良かったです!」とコメントし、これに対しざらめも「ヒロイン目線で作品に向き合い"青春×音楽"には欠かせない感情をありのままに書き、歌いました。Takaさんのアーティストとしてのパワーと他にない経験を受け取ることができて、本当に有意義な時間でした」と新たなチャレンジを振り返る。TENBLANKの楽曲にリリック提供をした川上洋平[Alexandros]は、「バンドを始めた頃、ただ“音を吐き出す”ことが楽しくてたまりませんでした。自分の部屋で作った小さな曲がマイクやアンプで増幅して、仲間の音も加わり、どんどん大きくなっていく。その瞬間瞬間に興奮が抑えきれなかった。そこに意味なんかありませんでした。あってたまるかとさえ思っていました。今日もそれは変わっていません。と、なんとなく物語のキャラクターに少しだけ自分を重ねてしまいました。グラスのように透明だけど、どんな感情でも満たせる心として。素敵な作品に携われて光栄です」と明かした。さらには、MEG(編曲)、 飛内将大(作曲)、 大濱健悟(作曲・編曲)、 Soma Genda(編曲)、太志(作詞)、田中秀典(作詞)、永野亮(作曲・編曲)、松原さらり(作詞)、松尾優(演奏・編曲)、南田健吾(作曲)、CJ Baran(作詞・作曲)、 Kie Katagi(編曲)、スガダイロー(演奏)、村田昭(編曲)、NANa(作詞)、Jamil Kazmi(作詞)ら総勢26組のアーティストが参加している。Netflixシリーズ『グラスハート』は、Netflixにて7月31日より世界独占配信。<参加アーティスト&ミュージシャンテキストコメント全文>※敬称略・順不同【Taka (ONE OK ROCK)】この曲を歌うざらめの声の個性と劇中歌としてしっかりと映像に馴染むようにという事を健と話し合いながら作りました。自分にとっても新しいチャレンジでしたが、楽しめたので良かったです!【川上洋平 [Alexandros]】バンドを始めた頃、ただ“音を吐き出す”ことが楽しくてたまりませんでした。自分の部屋で作った小さな曲がマイクやアンプで増幅して、仲間の音も加わり、どんどん大きくなっていく。その瞬間瞬間に興奮が抑えきれなかった。そこに意味なんかありませんでした。あってたまるかとさえ思っていました。心の説明よりも、言葉の加速の方を求めていたからだと思います。中身はあとから。今はとりあえず吐き出したい。今日もそれは変わっていません。と、なんとなく物語のキャラクターに少しだけ自分を重ねてしまいました。グラスのように透明だけど、どんな感情でも満たせる心として。素敵な作品に携われて光栄です。ありがとうございます。【TeddyLoid】葛藤や衝動、切なさが入り混じる「グラスハート」の世界に、自分の心ごと音に溶かすような気持ちで向き合いました。鼓動のようなビートに感情を乗せて、誰かの胸に確かに届くことを願っています。【たなか(Dios)】単純にいい音楽を作る、というだけでなく登場人物の生きざまや価値観から滲みでる癖みたいなものを自分なりに汲み取って書きました。2曲とも違うカラーの曲に仕上がったと思います、物語の奥行きに寄与できていればとても嬉しいです。多くの方に楽しんでいただける作品になりますように。【ざらめ】Netflix シリーズ「グラスハート」の挿入歌を担当させていただきました。ざらめです。今回、ヒロイン・西条朱音の気持ちを、数々の名曲のカバーと共に表現し、ドラマ後半の挿入歌をTakaさんと共に制作させていただきました。ヒロイン目線で作品に向き合い"青春×音楽"には欠かせない感情をありのままに書き、歌いました。デモを作成するところから始まり、たくさん時間をかけて出来た楽曲は、今までにない新しい自分を見つけてくれるものでした。Takaさんのアーティストとしてのパワーと他にない経験を受け取ることができて、本当に有意義な時間でした。そして制作に関わるすべての方々、主演・プロデューサーを務める、佐藤健さんのものすごい熱量に圧倒されました。そんな作品の一部になれたことを誇りに思います。「グラスハート」が世界中に愛される作品になりますように。【ao】ユキノの歌唱を担当させていただきました、aoです! 私は今回吹き替えという形での歌唱が初めてでした。ドラマの映像を見ながら高石あかり(「高」は「はしごだか」が正式表記)さんの表情と仕草に合わせて、「こんな歌い方になるかな?」と想像しながら歌唱を行うのがとても難しかったですが、何度もやり直しながら納得のいくテイクを録ることが出来ました! 言葉だけでなく、歌から伝わる彼女の感情をみなさんに聴いていただきたいです!