１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．４５ドル（＋０．３４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４９．８ドル（＋４２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６０８．２セント（＋２３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２４．７５セント（＋０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．０５（－１．２３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．４５ドル（＋０．３４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４９．８ドル（＋４２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６０８．２セント（＋２３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２４．７５セント（＋０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．０５（－１．２３）
出所：MINKABU PRESS