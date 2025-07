動画配信サービス「Netflix」で7月31日より世界独占配信される青春音楽ラブストーリー、Netflixシリーズ『グラスハート』。本作の劇中に登場するバンド「TENBLANK(テンブランク)」がドラマの配信に合わせて、デビューアルバム『Glass Heart』を7月31日より配信し、8月1日にCDをリリースする。その収録楽曲とジャケット写真が発表された。TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季。宮崎優(※崎=たつさき)演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音。町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚。そして志尊淳演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンド。1年以上の歳月をかけて楽器演奏に挑み、歌い、さらには実際にバンドデビューを果たすという、前例のないプロジェクトとしても注目を集めている。

記念すべきデビューアルバムから、作詞をRADWIMPSの野田洋次郎、作曲を飛内将大が手掛けた「旋律と結晶」のフルサイズ配信が本日(7月2日)にスタート。デビューアルバム『Glass Heart』の収録楽曲は全10曲。いずれもドラマと密接に関わる楽曲となっており、ドラマと共に楽しめる作品となっている。アルバム収録曲には野田、Yaffleをはじめ、川上洋平[Alexandros]、清竜人といった現在の日本音楽界の第一線で活躍する多様なミュージシャン26組が、本作の世界観に共鳴し、楽曲やリリックを提供していることも明らかになった。ジャケット写真はTENBLANKのメンバー4人がコラージュされたデザインとなっており、ドラマ、そして、このデビューアルバムに収録されている楽曲を象徴するデザインとなっている。CDは、初回限定盤、通常盤と異なるデザインとなっており、ディティールまでこだわりが詰まった作品となっている。なお、初回限定盤にはドラマ内でTENBLANKが初めてライブを行った「日比谷野外音楽堂」収録シーンの裏側を撮影した「Behind The FIRST LIVE」を収めたBlu-ray付き。■『Glass Heart』トラックリスト・MATRIX[作詞:清竜人 / 作曲:大濱健吾]・旋律と結晶[作詞:野田洋次郎 / 作曲:飛内将大]・約束のうた[作詞:太志 / 作曲:大濱健吾]・Lucky Me[作詞:Jamil Kazmi、CJ Baran / 作曲:CJ Baran、Jamil Kazmi]・シトラス[作詞:太志、NANa / 作曲:飛内将大]・PLAY OUT LOUD[作詞:川上洋平([Alexandros]) / 作曲:飛内将大]・Chasing Blurry Lines[作詞:清竜人、JAMIL KAZMI / 作曲:飛内将大]・君とうたう歌 (feat. 櫻井ユキノ)[作詞・作曲:Yaffle]・永遠前夜[作詞・作曲:野田洋次郎]・Glass Heart[作詞・作曲:野田洋次郎]■参加アーティスト高木正勝(※劇伴)、野田洋次郎(RADWIMPS)、Taka(ONE OK ROCK)、川上洋平([Alexandros])、清竜人、Yaffle、TeddyLoid、たなか(Dios)、ざらめ、ao、MEG、 飛内将大、 大濱健悟、 Soma Genda、太志、田中秀典、永野亮、松原さらり、松尾優、南田健吾、CJ Baran、 Kie Katagi、スガダイロー、村田昭、NANa、Jamil Kazmiらが参加している(※順不同)。