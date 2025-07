【解体パズルFANTASYソフビコレクション マイメロディ/クロミ】 7月3日10時より予約開始 12月下旬 発売予定 価格: 4,180円(単品) 8,580円(セット品)

メガハウスは、ソフビフィギュア「解体パズルション マイメロディ/クロミ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月3日10時より予約開始。発送は12月下旬を予定し、価格は単品が4,180円、セット品が8,580円。

本商品はキャラクターの内側をイメージした「解体パズルFANTASY」をそのまま飾れるソフビフィギュアで再現したもの。今回はサンリオのキャラクター「マイメロディ」と「クロミ」が立体化。

通常シリーズより約180%もサイズアップして、中にはピンク・パープルとそれぞれのカラーリングをパール塗装でキラキラな仕上がりとなっている。

プレミアムバンダイ限定では「マイメロディ&クロミ」のセット販売を実施。購入特典tのして限定ステッカーがついてくる。

【解体パズルFANTASYソフビコレクション クロミ】【解体パズルFANTASYソフビコレクション マイメロディ】

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661869