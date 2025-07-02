○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・マネタリーベース
１０：３０　豪・住宅建設許可件数
１０：３０　豪・小売売上高
１８：００　ユーロ・失業率
２０：００　米・ＭＢＡ（当銀行協会）住宅ローン申請指数
２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２３：１５　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

○決算発表・新規上場など

決算発表：ダイセキＳ<1712>，オプトエレ<6664>，ダイセキ<9793>，北恵<9872>

出所：MINKABU PRESS