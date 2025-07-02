¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿Âç·¿¸¤¢ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤Ë8Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö»¡¤·¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤ÎÀ¼
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¥Ï¥¹¥ー¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç409Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8.6Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿Âç·¿¸¤¢ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¥Ï¥¹¥ー¸¤¤¬¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@Fl2wmfJEbJvf3ph¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¡ÖÀãÉ÷¡Ê¤æ¤¤«¤¼¡Ë¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¡Ä¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á
¸«¤ë¤âÌµ»´¤Ê¡¢¤¿¤À¤ÎÇËÊÒ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀãÉ÷¤Á¤ã¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ³°¤Ë¤âÁÇÄ¾¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦ÀãÉ÷¤Á¤ã¤ó¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡£
¡Ø¤Ê¤Ë¤â¤ß¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ä¤Ê¤Ë¤â¤¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤Î¤´ÍÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤¿¤²¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¡¢¼ª¤ò´°Á´¤ËÅÝ¤·¡¢¤½¤í¤ê¤½¤í¤ê¤ÈÇ¦¤ÓÂ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÀãÉ÷¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¼«¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤â¥¤¥¿¥º¥é¤¬¥Ð¥ì¤¿»þ¤Ï¡ØÀäÂÐ¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀãÉ÷¤Á¤ã¤ó¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö·¿Íî¤Á¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬Çä¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ï°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«»¡¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¾ÇÌ¤ÇÉ½¾ðË¤«¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï
2023Ç¯8·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀãÉ÷¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÅ¾ÇÌ¤ÇÉ½¾ðË¤«¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¼¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤¿¤ê¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹ÀãÉ÷¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤ª»Ñ¤Ï¡¢Æü¡¹¥Ï¥¹¥ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌþ¤ä¤·¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@Fl2wmfJEbJvf3ph¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£